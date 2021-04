Covid-19 transforma una tradición de 371 años: la devoción al milagroso Cristo de Alanje

La tradicional romería, que por muchísimos años realizaban los devotos del Cristo de Alanje, ubicado en la iglesia Santiago Apóstol del distrito de Alanje en la provincia de Chiriquí tendrá que ser interrumpida este año debido a la crisis sanitaria que vive el país por el covid-19 y la confirmación de la llegada de una nueva cepa procedente de Brasil.

Esto motivó a las autoridades eclesiásticas para que tomaran la decisión de suspender las actividades religiosas con la asistencia de público.

El párroco de la iglesia de Santiago Apóstol, Heriberto Ríos comunicó que la iglesia permanecerá cerrada al público los días, Jueves Santo y Viernes Santo, para evitar que los devotos tomen la decisión de caminar y llegar hasta el templo, lo cual representa un riesgo para la salud, debido a los efectos de la pandemia de la covid-19.



Explicó que la misa del Jueves Santo se efectuará a puerta cerrada a las 6:00 de la tarde. Solo estará el sacerdote y las personas que transmitirán la actividad por medio de las redes sociales.



En el caso del Viernes Santo la celebración religiosa será realizada a las 3:00 de la tarde y estará presidida por el cardenal y obispo de la Diócesis de David, José Luis Lacunza. Igualmente será a puerta cerradas y transmitida por redes sociales.



“Se rompe una tradición de muchísimos años y que procede desde 1,650, cuando se ubicó la imagen que actualmente está en el altar principal, al cual llegan miles de personas de diferentes partes a renovar año tras año sus promesas y a agradecer por los milagros recibidos”, acotó el sacerdote Ríos.



Agregó que, lamentablemente se viven momentos difíciles debido al virus que ha hecho cambiar, no solo la tradición religiosa en el distrito de Alanje, sino del mundo entero .

Señala que por primera vez en la historia del santo Cristo de Alanje se adopta esta medida de cerrar las puertas del templo y de prohibir la romería de fieles por tema de salud pública.

Recordó que todos los años se reciben más de 70 mil personas durante los días, jueves y Viernes Santo, pero si no se tomaba esta medida sería difícil de controlar esta cantidad de personas y se convertiría en un problema para los funcionarios de salud y para los agentes de la Policía Nacional.



Desde que inicio la pandemia la iglesia de Santiago Apóstol de Alanje celebra las misas con el aforo permitido. Estas Eucaristías se transmiten por Facebook Live para que los fieles puedan seguirla desde sus hogares.



Sin embargo, en esta ocasión hay que velar por la salud de todos los panameños y cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud con la esperanza que para el próximo año la población este vacunada y se puedan restablecer las actividades religiosas sin ninguna restricción.



El sacerdote dijo que no fue fácil tomar la decisión, pero fue un consenso al que llegaron junto al cardenal Lacunza, la directora regional del Ministerio de Salud, Gladys Novoa; el alcalde del distrito de Alanje y miembros del consejo Municipal.