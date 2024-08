Directiva de la Feria de La Chorrera no ha entregado informe

La diputada del distrito de La Chorrera, Patsy Lee, manifestó su descontento con la organización de la Feria Internacional de La Chorrera, ya que hasta la fecha se desconocen los estados financieros de la misma.

Lee comentó, que según el marco jurídico, estarían incumpliendo el Decreto Nº 84 del 5 de diciembre de 1997, que reorganiza la Comisión Nacional de Ferias, se señalan sus funciones y se adoptan otras disposiciones.

Por otra parte, mencionó que también incumplen con la designación de los miembros de los Patronatos de Ferias, que debería realizarse cada dos años. La directiva actual está desde el 2020 y su periodo culminaba en 2023, tal como lo indica el Artículo 4 del Decreto mencionado. Aunque, el 6 de junio de 2023, se les concedió un periodo adicional hasta octubre del 2025.

La diputada dijo que a pesar de esto, la Junta Directiva desea extender su periodo hasta el 2027.

"Hay una Resolución del 6 de junio de 2023 en donde se le concede un periodo adicional hasta octubre de 2025. No conforme con eso, también tengo unos documentos de la Notaría Primera del Circuito de Panamá Oeste, con el notario Carlos Gaviles González, en donde ellos quieren aumentar su periodo, inclusive hasta el 2027", indicó.

Además, hay una denuncia por parte de un grupo de abogados, liderado por Benjamín Herrera y Alma Escala, en donde también exigen el estado financiero de la Feria.

Lee aseguró que trató de comunicarse con el presidente de la Junta Directiva del Patronato de la Feria de La Chorrera, Carlos García y no hubo respuesta. No obstante, el abogado de García, Luis Antaneda, le manifestó que "ellos funcionan como empresa privada y que no tienen la obligación de rendir informes".'

2023

es el año en que se les terminaba el periodo a la Junta Directiva actual. 2027

es el año al que quieren extender el periodo de esta Junta directiva.

La diputada subrayó que los terrenos de la feria pertenecen al Municipio.

Panamá América se comunicó con el asesor legal de la Feria de La Chorrera, pero Antaneda informó que no hablaría del tema.

Dato

La diputada Patsy Lee adelantó que entre sus planes está impulsar proyectos o iniciativas legislativas relacionadas con la organización y supervisión de ferias y eventos públicos.