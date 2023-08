Con 10,005 dólares por kilogramo (4,538.19 dólares por libra), el café Geisha de Panamá impone un nuevo récord mundial, al vender en la subasta electrónica del "Best of Panama" (BOP), un lote de 25 kilogramos (55 libras) de la variedad Geisha en proceso lavado: “Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading” a un costo total de 250,125 dólares.

Este café cultivado sobre los 1900 metros de altura, fue comprado por la empresa "Coffee Tech" de Nueva Zelanda, siendo el precio más alto de la subasta electrónica y por primera vez, un café lavado logra un alto precio, confirmó Hunter Tedman, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés).

Con 2,504 dólares por kilogramos (1,135.79 dólares por libra), el lote “De La Rosa Mount Totumas Cloud Forest - Mount Totumas Coffee” se convirtió en el mejor precio de los Geishas Naturales de esta subasta electrónica.

Este café nace en el corazón de las montañas de Tierras Altas de Chiriquí, al occidente de la capital panameña, entre los 1800-1900 metros sobre el nivel del mar.

Se subastaron 1,250 kilogramos (2,755.77 libras) de café a un precio histórico promedio por kilogramo de 868.22 dólares (393.81 dólares por libra), donde se recibieron 6,081 ofertas en línea durante la subasta.

Los compradores en su mayoría fueron del contiene asiático y se logró una venta total de los 50 lotes en 1,085,275 dólares.

Con este nuevo récord se superó al precio logrado en el 2021, Panamá sigue liderando el mercado mundial en calidad de café, agregó Tedman, al decir, que fue muy impresionante el comportamiento de esta subasta electrónica porque el precio más alto lo alcanzó un café lavado, caracterizado por una taza limpia con un intenso jazmín que caracteriza el geisha de Panamá.

Mientras que el lote varietal "Black Moon Constellation - Black Moon Farm", de la variedad Chiroso, logró el mejor precio de esta categoría al alcanzar 488 dólares por kilogramo (221.35 dólares por libra), el mejor precio de los cafés varietales.

“No nos esperábamos este resultado, estamos bastante impactados, estamos muy contentos. Este lote sigue representando el café Geisha panameño. Cuando vimos los incrementos y había una puja grande, cambiaban los números muy rápidos y nos percatamos del interés por el café de Panamá y los varietales también estuvieron con buenos precios”, comentaron Jean Paul Langenstein y Yajaira González, del equipo de trabajo de Carmen Estate Coffe.

La Asociación de Café Especiales de Panamá (SCAP) en la XXVII edición del "Best of Panama" (BOP) 2023, vendió los 50 lotes de 25 kilogramos cada uno, del mejor café de Panamá, subastados de forma electrónica, con 18 lotes de café Geisha Natural, 18 lotes de café Geisha Lavado y 14 lotes de Varietales.

