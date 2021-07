El Minsa solamente aplicará prueba rápida de la covid-19 en el puesto de control de Guabalá

El Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Chiriquí, confirmó este viernes que solamente aplicará la prueba de la covid-19 de forma aleatoria a pasajeros en el puesto de Control de Guabalá en el distrito de Tolé.

Versión impresa

La doctora Pilar Araúz, coordinadora de los equipos de Respuesta Rápida del Minsa en Chiriquí, explicó que a partir de la fecha, todas las personas que van a viajar fuera de la provincia tienen que hacerse la prueba.

Para ello, los que vayan a viajar deben dirigirse al parque Miguel de Cervantes Saavedra, para que puedan recibir sus resultados a través de la plataforma Rosa o al 169.

“Las personas que van a viajar deben acudir 24 horas antes, ya que estamos aplicando la prueba Sofia y enviar las muestras al laboratorio en la sede del Minsa en David, para procesarlos y luego subir la información y esto toma su tiempo”, afirmó la doctora Araúz.

Señaló que se continúa atendiendo a las personas que acuden al parque Cervantes en un horario de 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y se atiende por orden de llegada, pero con la diferencia de que ahora no se darán los resultados enseguida.

La doctora Araúz agregó que en el caso del aeropuerto internacional Enrique Malek, se realiza esta misma prueba, pero allí los resultados se procesan enseguida y en 20 minutos se les dan a los viajeros.

Agregó que en el caso de Guabalá, se mantendrá la prueba rápida de antígeno para evitar inconvenientes y demoras en este punto de tránsito.

El Minsa anunció que el domingo se realizará una jornada de hisopados en los estacionamientos del mercadito San Mateo en la ciudad de David, para avanzar con la trazabilidad y detectar personas asintomáticas.

VEA TAMBIÉN: Detención provisional para ocho implicados en secuestro de empresario

En la provincia de Chiriquí han muerto 802 personas por el coronavirus desde que se detectó en Panamá.

Sin embargo, los niveles de contagio por coronavirus en esta región han bajado significativamente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!