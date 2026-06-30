Con la obtención de la concesión para la prestación de la recolección de basura en el distrito de Chame, la empresa de capital colombiano, Aseo Capital, S.A., mantiene ya el control de este servicio en tres de los cinco distritos de la provincia de Panamá Oeste.

La empresa colombiana inició este martes sus operaciones formales en 11 corregimientos del distrito de Chame, bajo la promesa de mantener congelada la tasa de aseo ya establecida en los numerales 12.14.02 del Artículo 52 del Acuerdo Municipal N.º 7 del 24 de abril de 2025.

Desglose de las tarifas oficiales vigentes

De acuerdo con el documento municipal que rige la actividad, el esquema de cobro está fijado bajo los siguientes parámetros:

Aseo residencial: Tiene un costo estipulado de $5.00 mensuales.

Comercios minoristas: La tasa varía entre $10.00 y $20.00 por metro cúbico.

Comercios medianos y grandes, hoteles, restaurantes y centros escolares: Deberán abonar una tarifa de $18.70.

Según informaron directivos de la empresa de aseo, se ha realizado una inversión económica en la adquisición de una flota completamente nueva de camiones compactadores y camiones tipo ampliroll, equipos que están diseñados específicamente para adaptarse a las necesidades topográficas y logísticas del distrito.

El objetivo principal de este despliegue, indicaron los directivos de Aseo Capital, S.A., es optimizar la gestión de los desechos sólidos y contribuir de manera directa al bienestar ambiental y a la salud pública de la región.

Centros de atención y nuevos métodos de pago

Asimismo, los voceros indicaron que se ha establecido un punto estratégico de atención al usuario en el corregimiento de Chame cabecera, en donde los residentes y empresarios podrán realizar consultas, reportes, contrataciones y diversas gestiones administrativas.

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Adicionalmente, se implementará un sistema de cobro de puerta en puerta dentro de las mismas rutas de recolección de basura para facilitar los trámites y las recaudaciones directamente en los hogares y comercios, lo cual se complementará con la habilitación de canales digitales y bancarios para pagos electrónicos.