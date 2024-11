Empresa recolectora de basura pide a colonenses poner de su parte durante desfiles

Depositar los desechos en los tanques destinados para tal fin, es el llamado que hizo la empresa Aguaseo S.A., encargada de la recolección de la basura en la provincia de Colón, tras la colocación de varios recipientes en área del parque en el Mausoleo de los Mártires colonenses ubicado en calle 16 y a lo largo de la ruta del desfile.

"Solicitamos respetuosamente a la comunidad que colabore depositando los desechos en los tanques asignados. Su apoyo es fundamental para mantener nuestras calles limpias durante las festividades", detalló la empresa, ante la mayor acumulación de basura que se genera en la ciudad y en las comunidades durantes la celebración de los desfiles patrios, especialmente en el parque de la Avenida Central de la ciudad de Colón.

La labor de la empresa recolectora se encuentra bajo la supervisión de su gerente general, Danisha Lay, junto a los supervisores de ruta.

Los tanques de basura están debidamente identificados en color amarillo con el logo de la compañía, desde la calle 13, recta de la Zona Libre hasta la Plaza Millenium, para que la ciudadanía deposite la basura.

Además, se han colocado cajas contenedoras de color azul, de 16 yardas, para que el personal de Aguaseo deposite las bolsas de basura y que puedan ser trasladadas al vertedero por el equipo de operaciones, luego de que culmine el desfile.

Precisamente, la empresa dio a conocer que, debido a vehículos estacionados cerca del contenedor de basura ubicado en calle 13, Domingo Díaz, no se pudo realizar el levantamiento del mismo.

"Solicitamos a la comunidad colonense evitar estacionar sus vehículos cerca a los contenedores de desechos", detalló en un comunicado.

Una ciudad ordenada

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, dejó claro que aspiran a tener una ciudad ordenada durante la celebración de las fiestas patrias e hizo mención sobre los permisos otorgados por las autoridades para la venta de productos en la ruta del desfile.

"...Esos permisos tienen una cantidad, los colonenses que no llegaron a tener permiso no puede estar comercializando ningún tipo de producto. Si usted no tiene permiso del Municipio, si no tiene permiso de las autoridades, no disponga de comercializar productos en la ruta del desfile, porque los van a remover. Van a venir más actividades y oportunidades para vender algo..." expresó.