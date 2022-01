Encuentran gato decapitado en Veraguas, rescatistas alzan su voz contra el maltrato animal

El cuerpo de un gato decapitado, encontrado en el patio de una residencia de la provincia de Veraguas, pone nuevamente en contexto las atrocidades de la que son víctimas los animales.

Versión impresa

De acuerdo con la rescatista Juliette Chang, el gato había sido adoptado recientemente y las heridas en el cuello indican que la agresión se habría realizado con un objeto punzocortante.

Chang explica que no hay reportes que indiquen que la causa de la muerte tenga como autor otro animal, al contrario, se observa que el corte fue hecho con un machete o cuchillo.

"En este caso no se puede hacer nada porque no se sabe quién fue. Lo extraño es que al gato lo mataron y arrojaron al patio de una casa. No parece mordida de perro, se ve que fue con un objeto", expone Chang.

Según la rescatista, las personas no denuncian a los maltratadores debido a que temen sufrir represalias y quieren evitar problemas, no obstante, si se coloca la denuncia, la Policía Nacional actúa.

Este es el caso de un hombre al que la Policía visitó, como medida de acción contra las condiciones deplorables en las que mantenía a tres perros. El sujeto, además, recibió una multa de 1000 dólares.

"En este caso sí habían testigos y pruebas, por eso la Policía pudo intervenir", agrega Chang.

Consternada, Chang muestra las espantosas imágenes que evidencian el maltrato animal que hay en el país. A sus manos han llegado varios perros y gatos con parte de su anatomía cercenada, a causa de machetazos o cuchillazos.

VEA TAMBIÉN: Condenan a más de seis años de cárcel a cuatro de los 35 detenidos en la ‘Operación Invasión’ en Panamá Oeste

"Tuve el caso de un perro que había recibido un machetazo en el hocico. El perro se llama Turco. Fue espantoso, la gente sabía quién fue, pero no quiso decirme por miedo. El que lo hizo nunca pagó", añade Chang.

La rescatista espera que más personas se sensibilicen con este tema y no pasen por alto este tipo de conductas.

En Panamá, de acuerdo con el artículo 421 del Código Penal, quien cause lesiones graves y muerte a un animal, por actos de crueldad, se enfrenta a penas de 2 a 4 años de cárcel.

El año pasado, un hombre fue condenado a dos años de prisión por matar a su perro. El hecho ocurrió en la provincia de Los Santos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!