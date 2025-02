Escuela Santos George: un entorno educativo que necesita urgente renovación

Tras un recorrido por la Escuela Santos George, ubicada en la comunidad de Cañaveral en la provincia de Coclé, se constató que las condiciones actuales del plantel afectan directamente el desarrollo de los 132 estudiantes que asisten diariamente. La infraestructura de la escuela, que ha sufrido el paso del tiempo, presenta varios desafíos que impactan tanto la salud como el bienestar de los niños.

La cocina escolar, que es una de las áreas más críticas, requiere una renovación urgente. El fogón, fundamental para la preparación de los alimentos, presenta un alto grado de deterioro, lo que pone en riesgo la calidad de los servicios que se ofrecen a los estudiantes. Además, los baños escolares, que también se encuentran en malas condiciones, no cumplen con los estándares básicos de higiene, lo que representa un riesgo para la salud de los niños. La falta de agua potable en los lavamanos dificulta aún más la situación.

"Es preocupante que los niños tengan que estudiar en estas condiciones. La cocina no está en buen estado, y los baños tampoco son adecuados. Los pequeños pasan largas horas en la escuela, y no pueden tener acceso a un entorno adecuado para su bienestar", comentó un padre de familia de la comunidad. "Los niños merecen un espacio seguro y cómodo para estudiar y comer, pero lo que vemos ahora no es lo que queremos para ellos."

El área de comedor de la escuela, que debería ser un espacio donde los estudiantes puedan disfrutar de sus alimentos de manera cómoda y en condiciones higiénicas, también presenta carencias significativas. La falta de mobiliario adecuado, como bancas y mesas, impide que los niños puedan alimentarse con tranquilidad y comodidad. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los estudiantes, sino que también repercute en su desempeño académico, ya que las condiciones físicas de su entorno son determinantes para su concentración y bienestar.

"Lo que más nos preocupa es que los niños no pueden disfrutar de un espacio adecuado para comer. Las bancas y mesas no están en buenas condiciones, y eso hace que se sientan incómodos durante el almuerzo", expresó otra madre de familia. "Si no se mejora el entorno escolar, los estudiantes seguirán enfrentando dificultades para concentrarse en sus estudios."

El problema se agrava aún más con el creciente número de estudiantes. A medida que la población estudiantil de la Escuela Santos George sigue aumentando, la necesidad de mejorar la infraestructura se hace más urgente. La instalación de bancas, mesas y

murales educativos sería fundamental para transformar la escuela en un espacio más funcional, interactivo y acogedor para los niños. La falta de estos recursos también limita la posibilidad de ofrecer una educación más completa y enriquecedora.

"Nuestros hijos necesitan un espacio adecuado para aprender, y lo que tenemos ahora no es suficiente. Es importante que instalen más mobiliario para que todos los niños puedan estudiar cómodamente y sin dificultades", señaló un vecino de la comunidad. "Es hora de que se tomen medidas para asegurar que nuestros hijos reciban una educación de calidad en un entorno seguro y digno."

En el contexto de la Escuela Santos George, las condiciones de infraestructura y los recursos limitados afectan directamente la calidad educativa que los estudiantes pueden recibir. Las autoridades educativas locales están al tanto de la situación, pero aún no se han implementado soluciones concretas. La comunidad de Cañaveral, especialmente los padres de familia, sigue esperando respuestas que les permitan brindar a sus hijos un futuro mejor, comenzando con un espacio adecuado para su aprendizaje.

"Lo único que pedimos es que se actúe rápido para mejorar las instalaciones. Nuestros niños merecen estudiar en condiciones dignas, sin tener que preocuparse por los problemas de infraestructura", concluyó otro padre de la comunidad.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

A medida que se acerca el inicio del año escolar, las expectativas crecen, pero también lo hace la preocupación por la falta de respuestas ante la crisis de infraestructura que enfrentan muchas escuelas de la región. La comunidad sigue esperando con esperanza una pronta solución que permita a los estudiantes de la Escuela Santos George contar con un entorno adecuado para su educación, su salud y su futuro.