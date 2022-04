Familiares de Stefannie y sociedad civil hacen vigilia, piden justicia para mujeres violentadas

Familiares de Stefannie Rodríguez y miembros de la sociedad Civil realizaron este miércoles una manifestación pacífica por las calles del área central de David, exigiendo justicia ante la muerte de esta empresaria y de otras mujeres de forma violenta.

Versión impresa

Durante la protesta, los presentes portaban afiches donde solicitaban justicia por la muerte de Stefannie y un alto a los hechos violentos donde son mujeres quienes son asesinadas.

"El silencio nos hace cómplices, ni una más, no más víctimas de secuestro, siempre te recordaremos Stefannie", fueron algunos de los mensajes que se enviaron a través de las pancartas que mostraron durante la manifestación.

Liriola González, madre de Stefannie, pidió a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable de la muerte de su hija y que se haga justicia.

"Miren como me dejaron a mi hija, no podemos ver su físico, ni sus manos, ni sus pies, no podemos ver nada porque sólo la dejaron en sus restos, eso no se hace pedimos justicia". expresó la madre.

A la protesta se sumó la sociedad civil, quien pidió al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, que disminuyan estos hechos violentos.



Por el homicidio de Stefannie Rodríguez, permanece privado de libertad, Ahmed Hisham Ahmeds, luego de que el vehículo de su propiedad fuera captado por las cámaras de un centro comercial en David, cuando la joven se bajaba de su auto y abordaba el auto del extranjero.

Posteriormente el vehículo abordado por la joven fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal, cuando se dirigía con dirección al corregimiento de Las Lomas en David, cerca al sitio donde fue encontrado el cadáver de la comerciante.

VEA TAMBIÉN: Familiares van al sitio donde hallaron restos de Stefannie y encuentran partes de su cabellera

Según el fiscal Primero Superior de Chiriquí, Luis Martínez, se trabaja por parte del Ministerio Público, en las investigaciones de este crimen y otros 6 homicidios que se han registrado en la región en los últimos tres meses.

De igual forma, se prevé que el cuerpo de Stefannie puede estar entregándose a sus familiares este viernes 7 de abril, luego de que se realicen pruebas periciales que permitan corroborar que el cadáver encontrado en efecto corresponde a la empresaria.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!