Fiscalía confirma que último paradero de chiricanos desaparecidos fue Panamá Oeste

El fiscal Primero Superior de la provincia de Chiriquí, Luis Martínez, confirmó ayer jueves que los chiricanos Jorge Alexis Beitía Santamaría y Michell Karlton Skeeling, quienes permanecen desaparecidos desde el 1 de octubre de 2021, salieron de Chiriquí y la evidencia material indica que su ultimo paradero fue Panamá Oeste.

"Una persona desaparecida indica que no se tiene la ubicación y uno tiene que investigar para llegar a su paradero, pero si no se determina, aquí hay algo que averiguar más de fondo y sobre todo las circunstancias que rodean los hechos, nos resulta un indicativo que pudiera haberse afectado no nada más su libertad, sino también su vida”, indicó el fiscal Martínez.

Recordó que ambos salieron de Chiriquí para hacer una transacción comercial en la ciudad de Panamá y el vehículo en que viajaban fue encontrado en la provincia de Panamá Oeste.

Agregó que la investigación se mantiene por los agentes investigativos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público a nivel nacional.

Señaló que hasta el momento no hay personas vinculadas al hecho que se investiga. La denuncia por la desaparición de Jorge Alexis Beitia fue presentada por su familia y posteriormente lo hicieron los familiares de Brown.

El Ministerio Público en Chiriquí confirmó que ambas denuncias fueron recibidas en la Sección de Atención Primaria.

De acuerdo a los familiares de ambas personas, ambos salieron de David en horas de la mañana del 1 de octubre con destino a la ciudad capital con 10 mil balboas para comprar un auto.

Posteriormente se ubicó abandonado en el distrito de Capira, el auto en el que supuestamente viajaron.



El Ministerio Público ha realizado un llamado a la ciudadanía para que quien conozca sus paraderos puedan informar al 777-1914 de Atención Primaria del Ministerio Público o a la DIJ.

La alerta sobre la desaparición de ambos se informó a los organismos de seguridad a nivel nacional.

