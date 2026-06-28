Un hombre de 25 años falleció en un centro médico tras dispararse en la cabeza, minutos después de haber abierto fuego en la vivienda que compartía con su padre y su abuelo, quienes resultaron heridos de gravedad.

El trágico incidente se registró en una de las residencias del residencial Valle Esperanza, ubicado en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La mayor Ruby Castillo, de la Policía Nacional, informó que los vecinos del residencial fueron quienes alertaron a las unidades policiales al escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, los uniformados ubicaron a dos hombres, de 51 y 76 años de edad, que presentaban múltiples heridas de bala en los brazos y la cadera.

En otra área de la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo del agresor de 25 años. Aunque presentaba un disparo en la cabeza, el sujeto aún mantenía signos vitales. Según el testimonio de los propios familiares heridos, el joven intentó quitarse la vida inmediatamente después del ataque.

El hombre fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Nicolás Solano, en donde los médicos dictaminaron su fallecimiento pocas horas después de su ingreso debido a la gravedad de la lesión.

Antecedentes de violencia y registros penales

Las investigaciones preliminares de las autoridades confirmaron que el agresor contaba con un historial de violencia doméstica. En diciembre de 2025, el ahora occiso había acuchillado a su propio padre.

En aquella ocasión, la víctima interpuso una denuncia penal, pero posteriormente optó por retirarla bajo la promesa de su hijo de que cambiaría su comportamiento.

Asimismo, la mayor Castillo detalló que el fallecido mantenía un prontuario con antecedentes penales por robo y posesión de sustancias ilícitas, delitos por los cuales ya había cumplido condena recluido en un centro penitenciario.

Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes en la escena para esclarecer las causas que detonaron este suceso violento que ha conmocionado a la comunidad de Guadalupe.