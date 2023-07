Hieren a jugador de fútbol en Colón

Mientras muchos estaban pendientes de las elecciones primarias del partido Realizando Metas, durante este fin de semana, un jugador de fútbol fue herido con arma de fuego en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

El hecho de violencia quedó registrado a las 6:30 p.m. del domingo 2 de julio, en el área de la cancha de juego en la comunidad de La Represa (Cativá).

Todo ocurrió cuando se terminó el juego de fútbol y un hombre desconocido llegó donde se encontraba el jugador y le hizo un disparo, para luego darse a la fuga. La víctima de este atentado fue identificado como Lisandro Letona. El jugador recibió una herida a la altura del área lumbar, lado derecho.

Después del ataque, fue trasladado hacia el cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero para ser atendido por los galenos de turno.

De acuerdo con las investigaciones inciales, la víctima no conoce al pistolero, solo pudo identificar que el mismo utilizó un arma 380 para dispararle.

El área donde ocurrió el hecho quedó acordonada para la recolección de evidencias, tras las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional.

Hechos de violencia

La violencia en la provincia de Colón no es un tema novedoso. Por años, una de las zonas más queridas del país ha tenido que batallar para cambiar su imagen y lograr mejores días para sus habitantes.

Si se realiza un cálculo, una persona es asesinada es Colón cada tres días y medio. De acuerdo con la Policía, el aumento de la violencia se debe a la guerra entre dos pandillas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen constantemente aborda el tema, apelando a la firmeza de las autoridades. A principios de junio, Chen escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy un muchacho TALENTOSO me dice: “me voy de Colón, estoy harto de situación: agua, basura, desempleo, etc. Amo mi provincia pero quiero MEJOR FUTURO”. Empresas, sociedad y gobierno: hasta que no exista VOLUNTAD con FIRMEZA y EJECUCIÓN seguiremos igual. Fuga de talento y futuro".