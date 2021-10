Iglesia Católica establece las normas para las actividades del Cristo Negro de Portobelo

Este año, aunque no habrá procesión, los feligreses si podrán visitar la imagen del Cristo Negro de Portobelo en la iglesia situada en la Costa Arriba de Colón.

A finales de esta semana la Diócesis de Colón y Guna Yala emitió un comunicado, en el que detalla una serie de reglas, para celebrar esta importante fiesta religiosa, en medio de la pandemia.

El comunicado que lleva la firma del obispo de Colón y Guna Yala, Manuel Ochogovia Barahona detalla que los ciudadanos podrán acudir a la novena de Jesús Nazareno de manera presencial, respetando el aforo del templo.

Las autoridades detallaron que esta novena se desarrollará del 13 al 21 de octubre, en las misas de 7:00 a.m., 11:00 a.m., y 6:00 p.m.

Además, se determinó que la imagen del Nazareno será colocada en la nave central del templo, del 19 al 21 de octubre, para que los feligreses puedan acercarse para cumplir sus mandas y hacer sus peticiones de forma ordenada.

Las autoridades eclesiásticas indican que para el 21 de octubre, se celebrarán misas solemnes a las 5:00 a.m., 7:00 a.m. y 11:00 a.m., y el templo estará abierto hasta la 10:00 p.m.

La Diócesis de Colón y Guna Yala dejó muy claro que la procesión no se llevará a cabo por causa de la pandemia y espera que se cumpla con todas las medidas establecidas.

A esta tradicional fiesta religiosa se estima que acuden unas 120 mil personas, que efectúan largas caminatas hasta llegar a la iglesia en el centro de este histórico poblado.

A las festividades del Cristo Negro de Portobelo no solo acuden los colonenses, sino también devotos de otras provincias, incluso del exterior, para rendirle tributo a esta imagen a la cual se le atribuyen una cantidad de milagros.

Quienes no puedan asistir al templo podrán ver las novenas en la plataforma social de Facebook e Instagram de Santuario Jesús del Nazareno, además por FETV, o escucharla por Radio María, Radio Hogar e Inmaculada FM.

