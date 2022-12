Instruyen a la ciudadanía para evitar ser víctimas de estafa en Colón

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron jornadas de orientación en la comunidad colonense, para minimizar el riesgo de convertirse en víctimas de estafa.

Según las cifras del Ministerio Púbico, en lo que va del año, se han presentado 315 denuncias por este delito, mientras que el año pasado se registraron 225.

Las autoridades precisan que la modalidad de estafa más común es la suplantación de identidad, o por premios inesperados, compras en línea y con planes de inversión.

Sadhira Asby, fiscal de la sección segunda de delitos contra el patrimonio de la Fiscalía de Colón y Guna Yala manifestó que con la llegada de las fiestas de fin de año los estafadores incrementan su actividad, provocando un perjuicio económico a las víctimas y en algunos casos a los comercios.

Indicó que las personas para esta época de Navidad y de Año Nuevo hacen compras en línea, por lo que deben estar atentos en no caer en estafas.

Agregó que otra modalidad son los premios que se promocionan supuestamente por empresas telefónicas, en la que se ganan carros, casas, viajes, pero para ello deben consignar en cuentas bancarias.

La persona debe interponer la denuncia ante el Ministerio Público para iniciar la investigación para así poder vincular al delincuente con el delito de estafa.

En ese mismo tema, Óscar Iturralde, subteniente de la Dirección de Investigación judicial de la Policía Nacional, señaló que las personas deben tener cuidado con las compras que se hacen en redes sociales, modalidad que usan los delincuentes para estafar a las personas.

Añadió que muchas promociones en estas redes, son falsas, con precios baratos con lo que existen en la vida real, recomendó que se verifique si la tienda existe de manera física.

Entre las recomendaciones para evitar ser víctima de violencia, se encuentran: no compartir información, no prestar cuenta bancaria, no hacer devoluciones de dinero, no confiar en avisos promocionales exagerados, evitar caer en engaños y no atender números desconocidos.



