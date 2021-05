Internos golpean a hombre que supuestamente vendió a su hija en Chiriquí

Familiares del padre de la menor de 15 años de edad, que fue denunciado en redes sociales por presuntamente haber vendido a su hija por mil dólares y que se le imputaron cargos por el delito de corrupción de menores, aseguraron que fue golpeado por otros internos a su llegada a la cárcel de David.

Versión impresa

Jean Carlos Ríos, hermano del padre de la menor, culpó a su hermana Lina Cabrera por llevar a su sobrina a interponer la denuncia, con la intención de querer vengarse de ellos.

"Soy tu hermano, tú me conoces, has tramado todo esto, has hecho amenazas donde dices que vas hacer más daño", señaló Ríos.

"¿Por qué lo haces Lina? Dios te dará tu castigo divino, mira a nuestro hermano preso, lo han golpeado otros internos por todo lo que han dicho en las redes sociales, quiero decir públicamente que todo se trata de una manipulación", agregó.

El tío de la menor dijo que reconoce que su hermano tuvo la culpa, al aceptar la relación de su hija con un hombre mayor edad y que debe pagar por esa culpa, pero no acepta que se haya dicho que la vendió, la violó o la maltrató, ya que eso es falso.

El Ministerio Público, en la provincia de Chiriquí, ordenó la detención provisional del padre de la menor de 15 años por el delito de corrupción de menores, hecho ocurrido en el sector de Potrerillos Abajo, en el distrito de Dolega, donde presuntamente la menor fue vendida a un ciudadano por la suma de mil dólares.

Por este hecho también permanece privado de libertad un hombre de 43 años de edad, presunta pareja sentimental de la niña de 15 años, por el delito de violación sexual y maltrato al menor.

Ambas personas aprehendidas deberán permanecer detenidas por el término de seis meses, mientras duren las investigaciones.

VEA TAMBIÉN: Dan de alta a la adulta mayor atacada por un canino en Chiriquí

La denuncia de este caso se dio a conocer a través de redes sociales, en que se aseguraba que la menor huyó de la residencia que compartía con la persona que supuestamente la compró a sus padres.

La menor buscó ayuda en una tía, a quien le confesó ser presunta víctima de violación y maltrato por más de un año. Su tía, al escucharla, decidió llevarla ante las autoridades para la denuncia correspondiente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!