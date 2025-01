Las calles de Las Tablas se engalanan con las polleras panameñas

Alrededor de la 1:30 p.m. en las calles de Las Tablas, provincia de Los Santos, se inauguró oficialmente el Desfile de las Mil Polleras, un evento que rinde homenaje a esos grandes hombres y mujeres que elaboran cada uno de los detalles que hacen que el traje típico, considerado como uno de los más hermosos del mundo, cautive los escenarios con su belleza y majestuosidad.

El desfile dio inicio con un acto protocolar por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino y parte de la comitiva gubernamental, que destacaron la organización del evento.

"Esto es un apoyo económico a los emprendedores, al turismo, a toda la gran cantidad de personas que hacen estas bellas prendas que se lucen hoy, y que se pueden adquirir aquí, así que, va a hacer un empuje económico para la región...Es una decisión fabulosa que se instituyó por ley y aquí está el resultado; no cabe la menor duda que Panamá crece, el turismo gana...", expresó el presidente Mulino, refiriéndose a la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013 que establece, en el artículo 1, que el segundo sábado de enero de cada año se desarrollará el Desfile de las Mil Polleras para exaltar la pollera.

La importancia de lucir el traje típico nacional es tal, que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) mantiene el manual instructivo para el uso correcto de las diversas clases de polleras, donde, con imágenes, se explica y describe cada una.

A pesar de ser la provincia de Los Santos la escogida para el desfile, los expertos en el tema dejan claro que dicha zona no es la "cuna del folclore", pues cada pueblo es cuna de su propio folclore, tomando en cuenta que cada uno posee su propia vestimenta, por lo que la frase no existe per se.