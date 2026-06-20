Prevenir que la carga importada con producto vegetal ingrese al país de forma segura, es lo que realizan los módulos de laboratorios entomológicos de la Dirección de Cuarentena Agropecuaria, los cuales están situados en puntos estratégicos como Tocumen, Balboa y la provincia de Colón.

Colón cuenta con una zona libre y varios puertos de carga de contenedores, en los cuales entran diferentes productos vegetales, los que son motivo de revisión minuciosa.

Los productos son un proceso técnico que permite detectar oportunamente posibles amenazas para la agricultura nacional.

Solo durante el mes de mayo de 2026, estos laboratorios realizaron un total de 2 781 análisis entomológicos; a través de estos diagnósticos se examinan muestras tomadas por los inspectores en productos y subproductos vegetales importados, mercancías movilizadas en medios de transporte, cargas contenerizadas y materiales provenientes de la Zona de Protección Fitozoosanitaria.

Del total de análisis efectuados, mil 611 corresponden a alimentos importados, mientras que 975 estuvieron relacionados con productos y subproductos vegetales no destinados al consumo.

Adicionalmente, se analizaron 176 muestras procedentes de trampas instaladas en la Zona de Protección, una herramienta clave para la vigilancia y detección temprana de insectos de importancia cuarentenaria.

Como parte de este trabajo especializado, también se realizaron 19 análisis de productos decomisados y 11 envíos de muestras al laboratorio de nematología, fortaleciendo así la capacidad diagnóstica ante posibles riesgos fitosanitarios.

Los resultados obtenidos durante el mes permitieron interceptar 224 insectos, cifra inferior a la registrada en abril. Tras los análisis correspondientes, ninguno de estos organismos fue identificado como plaga de interés cuarentenario para Panamá.