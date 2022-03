Mil personas han muerto por la covid-19 en Chiriquí, desde el inicio de la pandemia

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este miércoles que en la provincia de Chiriquí, han fallecido mil personas por el virus de la covid-19, desde que inicio la pandemia a la fecha.

La doctora Gladys Novoa, directora regional del Minsa, señalo que el 97% de los decesos se dieron en personas no vacunadas y el resto de los decesos se dieron en pacientes con enfermedades crónicas que se complicaron.

Agregó que si bien el número de casos ha disminuido al 8%, las personas deben vacunarse y cumplir con el esquema completo para evitar complicaciones de dar positivo al virus.

Novoa confirmó que en este momento hay 543 casos activos en la provincia, 15 personas hospitalizadas y 13 en el albergue.

Por su parte, la enfermera Marisela Arjona, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización, señaló que hasta la fecha se lleva un 36% de cobertura de la vacuna pediátrica contra la covid-19 y un porcentaje que supera el 80% de la población con el esquema completo.

Sin embargo, hizo un llamado a la población que aún no ha completado su esquema de vacunación y de esta forma evitar complicaciones de salud por no tener las tres dosis como viene recomendando no solamente el Minsa.

Señaló que todos los centros de salud en la provincia de Chiriquí, están habilitados para aplicar la vacuna y poder lograr mayor cobertura y que todos puedan tener acceso.

Esta semana el Minsa en Chiriquí el inicio de la vacunación a 19 mil estudiantes de primaria de 97 centros educativos de los distritos de David, Barú, San Lorenzo, Tole, Remedios y San Félix, contra la covid-19 cuyos, padres han dado el visto bueno para que sean inmunizados.

Un total de 200 equipos de enfermeras y médicos se desplazaran a los centros educativos, donde hay habilitado un salón para aplicar la vacuna y vigilancia de los estudiantes una vez aplicada la vacuna.

El programa inicio el pasado lunes en la escuela primaria José María Roy y se extenderá al resto de los centros educativos donde se pondrá la primera dosis y en algunos casos a estudiantes que se les aplicará una segunda vacuna.

