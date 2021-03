Minsa informa que se han aplicado 16,000 vacunas contra la covid-19 en Chiriquí

Un total de 16,000 vacunas contra la covid-19 se han aplicado hasta este martes a funcionarios de salud estamentos de seguridad, trazabilidad y pacientes encamados en la provincia de Chiriquí, confirmó la directora regional del Ministerio de Salud (Minsa), Gladys Novoa.

Novoa explicó que se mantienen en la primera fase de vacunación, en que se concluyen con las etapas 1A y 1B para dar paso en las próximas semanas a la segunda fase, que comprende la aplicación de la vacuna a los adultos mayores en los diferentes centros educativos que tengan las condiciones para la aplicación de la vacuna.

La directora regional del Minsa señaló que este martes se recibieron 400 viales de la vacuna contra la covid-19, lo que permitirá aplicar 2,400 vacunas, permitiendo concluir con la aplicación de las vacunas de la primera fase.

Agregó que en la Fase 2 se aplicará la vacuna a los adultos mayores que estén o no inscritos en el sistema de vacunas contra el virus.

“Hay adultos mayores inquietos porque no cuentan con Internet para inscribirse para la vacuna, pero queremos explicar que se va a vacunar a todas las personas, no importa si están inscritas o no para ser vacunados”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, señaló que ya se trabaja en la organización para el inicio de la Fase 2.

“Estamos trabajando junto al Ministerio de Salud, estamentos de seguridad y el Ministerio de Educación para la selección de los centros educativos que deben contar con Internet, energía eléctrica y agua”, precisó Muñoz

Añadió que también se harán las adecuaciones para la construcción de rampas que permitan a las personas que tengan alguna limitación física, poder acceder a estos centros educativos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantener las medidas de bioseguridad para evitar la proliferación del virus.

En la provincia de Chiriquí hay 2,629 casos activos de la covid-19, de los cuales 2,444 están en cuarentena en sus casas, 110 en hospitales y 75 en hotel hospital.