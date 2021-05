Municipio de Chame denuncia supuesta lesión patrimonial por más de medio millón de dólares

Más de medio millón de dólares en impuestos adeuda al Tesoro Municipal de Chame la empresa encargada de recolectar los desechos sólidos en algunos sectores, denunciaron las autoridades municipales de este distrito.

Versión impresa

El Municipio de Chame ordenó la suspensión de las operaciones de la empresa Limasa Enterprise S.A., argumentando que trabajó de forma ilegal desde finales de 2016 hasta el 2020, bajo un convenio de 2018 firmado por la administración pasada sin contar con el aval del concejo municipal, como lo establece la ley.

Agrega el comunicado de la Alcaldía de Chame que la empresa tampoco cuenta con los registros de inscripción en el departamento de Tesorería, requisito mínimo que debe tener toda empresa destinada a realizar una actividad comercial dentro del distrito.

La denuncia fue interpuesta ante las autoridades competentes, en tanto, el Municipio de Chame adelanta los trámites y procesos legales correspondientes.

"La empresa Limasa no mantiene autorización de dicho Concejo, por lo cual se ha procedido a realizar los trámites y procesos legales con el fin de no perpetuar la lesión patrimonial que le causaron al Municipio de Chame, por el no pago de impuestos de dicha actividad e inclusive el uso del Vertedero Municipal de forma gratuita", destaca.

La medida fue sustentada en la Ley 106 de 1973, la cual establece que este tipo de servicios es potestad del Municipio de Chame. Dicha facultad puede ser denegada a una persona jurídica con previa autorización del concejo municipal, indica.

La empresa Limasa calificó de arbitraria las acciones de las autoridades municipales, bajo la administración del alcalde Abdul Julio, que incluye el cierre del vertedero, así como las oficinas ubicadas en el área comercial de Coronado, en el corregimiento de Las Lajas.

El comunicado de la empresa, que fue hecho público por el Municipio de Chame, señala que la misma ha brindado servicios, de forma ininterrumpida, desde hace 10 años en las comunidades.

VEA TAMBIÉN: Minsa: Todos los perros y gatos deben ser vacunados contra la rabia en Chiriquí

La empresa afectada presentó recursos ante la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación de la provincia de Panamá Oeste, mientras el Municipio de Chame reiteró su disposición para atender la recolección de desechos sólidos a los clientes afectados.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!