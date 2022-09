Nueve personas detenidas en Colón durante la 'Operación Satélite'

Unas nueve personas fueron aprehendidas este viernes, como parte de la operación "Satélite" que se verificó en distintos puntos de la provincia de Colón.

Desde horas de la madrugada, agentes policiales en conjunto con funcionarios del Ministerio Público llevaron a cabo 44 diligencias de allanamientos en los sectores de Sabanitas, Altos de Los Lagos y otros puntos de la Costa Atlántica.

El comisionado Víctor Méndez, jefe de la zona policial de Colón, manifestó que como resultado de esta operación fueron detenidas personas vinculadas con los delitos de tráfico internacional de drogas, posesión ilícita de arma, tentativa de homicidio y contra el orden jurídico.

Agregó, que se aprehendió a una persona por posesión de arma sin permiso, cargadores y municiones.

Méndez explicó que cinco personas fueron detenidas por el contrabando de 214 cajas de cigarrillos que eran transportadas en dos vehículos.

Detalló que la Policía Nacional ha reforzado la seguridad por la ola de crímenes y robos que se han incrementado en la provincia de Colón.

Por otro lado, las autoridades investigan el robo a mano armada de una compañía en la Zona Libre de Colón, donde los delincuentes lograron llevarse $200.00, además de celulares.

Los primeros informes señalan que varios sujetos ingresaron a la empresa, haciéndose pasar por compradores y dentro del local sacaron las armas de fuego amenazando a los empleados.

Luego los ladrones los amordazaron para que les diera tiempo de salir de la zona franca.

No obstante, los afectados no se explican que si hay muchas "trabas" para el ingreso de las personas que no tienen pase, se registran este tipo de delitos, en un área aparentemente segura.

Loas empleados detallaron que por fortuna, el dinero había sido depositado el miércoles, por lo que no pudieron llevarse todo el botín.

