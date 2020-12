Panamá se suma a la Declaración de Copenhauge y reafirma su compromiso contra la pesca ilegal

Panamá, a través de la administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos, sostuvo la intención de sumarse a la Declaración Internacional de Copenhague sobre la delincuencia organizada trasnacional en la industria pesquera mundial, durante la conferencia mundial virtual de la "Blue Justice Initiative (iniciativa que tiene como objetivo apoyar a los países en desarrollo a combatir la pesca ilegal), realizada en Dinamarca.



"El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, sostiene el firme compromiso en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y una política de "Cero Tolerancia" a esta práctica que afecta la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la subsistencia de miles de pescadores artesanales e industriales que viven de esta actividad y cumplen con las leyes nacionales e internacionales", declaro Flor Torrijos.



Torrijos sostuvo: "En esta administración gubernamental hemos emprendido diferentes acciones en el combate contra la pesca ilegal y estamos comprometidos con el trabajo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU, particularmente en lo referente al Objetivo sobre la «Vida submarina» y al Objetivo sobre «Paz, justicia e instituciones sólidas».



La actividad contó con la participación de líderes de la región para tratar sobre el tema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).



Panamá un país de tránsito marítimo por excelencia, con un canal y una creciente industria marítima auxiliar, es importante detener la actividad ilícita que amenaza la seguridad marítima.

Necesitamos asegurar mejores días para las comunidades costeras, garantizando la sostenibilidad de los recursos a los pescadores artesanales, eliminando la pesca ilegal cuyos impactos son graves, sostuvo Flor Torrijos.



Desde octubre de 2019, se trabaja en conjunto con la red “Global Fishing Watch” haciendo público los datos que permiten la vigilancia e investigación científica relacionadas con la pesca.

Del mismo modo, el país ha invertido en el desarrollo de plataformas digitales, para la emisión de licencias de pesca internacional y pre aprobación de entrada de barcos a aguas panameñas con 96 horas de anticipo.



"Panamá combate la pesca ilegal a través de la coordinación interinstitucional con entidades vinculadas a la temática y, recientemente, se ha lanzado el proyecto de trazabilidad de productos pesqueros, con el objetivo de acabar con la práctica de pesca ilegal que se lleva a cabo en todos los océanos del mundo y pone en peligro el medio ambiente, la economía y la salud", mencionó, entre algunos avances, la administradora de la ARAP.



Flor Torrijos mencionó entre los logros más importantes la recién aprobada Ley de Pesca, Acuicultura y actividades conexas presentada por el Órgano Ejecutivo y aprobada en la Asamblea Legislativa que busca, luego de 60 años, modernizar la actividad y adecuarla a los estándares internacionales en beneficio del país.

De igual forma, se firmó un acuerdo con la Organización Internacional Global Fishing Watch, lanzado en el evento “Our Oceans 2019”, siendo uno de los 4 países que han dado este importante paso; se reforzó la vigilancia con los estamentos de seguridad para fiscalizar las aguas jurisdiccionales con el objetivo de impedir que los peces y otras especies capturadas ilegalmente lleguen a los mercados nacionales e internacionales.



En la lucha contra la pesca ilegal se ha puesto en marcha el proyecto de trazabilidad del producto pesquero para terminar con esta práctica que se realiza en todos los océanos del mundo y pone en peligro el medio ambiente, la economía y la salud.

Panamá forma parte de la "Carta de Entendimiento" entre la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la FAO, en donde se ha elaborado una estrategia regional para enfrentar en conjunto la Pesca INDNR y se incluye la acuicultura.