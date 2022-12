Piden ayuda para hombre que vive bajo un puente en Herrera

En plena carretera interamericana, debajo del puente sobre el río Conaca, limítrofe entre las provincias de Herrera y Veraguas, vive un joven en condiciones inhumanas, al no tener un lugar donde residir, ni familia a quien acudir.

Su nombre es José, a quien los vecinos del área describen como un hombre tranquilo que no da problemas, por lo que piden ayuda para él, y que pueda tener un lugar digno donde dormir.

Los moradores precisan que de él se sabe poco, se desconoce si es panameño o extranjero, si tiene familia.

José, únicamente adoptó la parte baja del puente como su casa, y las vigas como su cama.

“Me han prometido mucha ayuda y no me ha salido nada. Quedé así y fue de la nada, yo no estaba así antes. Ya busqué ayuda y regresé de nuevo a lo mismo”, indicó el joven entre palabras entrecortadas.

Narró que durante las pasadas crecientes del río, producto de la temporada de lluvias, tuvo que desalojar el sitio, ya que no era seguro. Incluso indicó que perdió las pocas pertenencias que tenía debajo del puente.

Se trata de una situación poco habitual en esta región del país, por lo que las personas piden que se ayude a José, y se le otorgue la oportunidad de una mejor calidad de vida.

Moradores del área cercana al puente indicaron que en varias ocasiones han tratado de ayudarlo, le llevan comida preparada; sin embargo, manifiesta que no quiere irse del lugar.

Es por ello, que buscan que la situación de José llegue a oídos de las entidades correspondientes para que lo ayuden a cambiar su vida.



