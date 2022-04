Por seguridad, piden restringir el paso de equipo pesado en escuela en La Chorrera

La comunidad educativa de la escuela Naciones Unidas en el distrito de La Chorrera, reiteró a las autoridades su solicitud de restringir el paso de camiones de carga y equipo pesado frente a este plantel escolar.

El temor de los docentes es que se repita la tragedia del 13 de agosto del 2019, cuando un estudiante de quinto grado falleció al ser arrollado por un camión.

A consecuencia de esta tragedia la asociación de padres de familia solicitó a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) restringir el paso de este tipo de vehículos, aunque el pedido no fue atendido.

En esta ocasión, la dirección de la escuela ha solicitado la mediación del alcalde de este distrito, Tomás Velásquez, para lograr que la ATTT acceda a esta solicitud.

Zunilda Martínez, directora de este plantel, informó que por parte de la Policía Nacional (PN) se recibió apoyo durante los tres primeros días de clases de este año.

La propuesta de la comunidad educativa es prohibir el tránsito de equipo pesado y camiones de 6:30 a.m. 7:15 a.m. y entre las 11:30 a.m. a 1:00 p.m.

Mientras que en horas de la tarde tendría que ser desde las 4:45 p.m. y las 5:45 p.m. lo que permitiría que los estudiantes puedan salir sin mayor riesgo, indicó la docente.

Por su parte, el alcalde Tomás Velásquez se comprometió a confeccionar los letreros en donde se establece la limitación en el horario de circulación de este tipo de transportes; además de mediar ante la ATTT.

Velásquez no descartó que a través de un acuerdo municipal se limite el paso de vehículos articulados y equipo pesado por las áreas en donde se ubican centros educativos.

Este tipo de peticiones por parte de las comunidades educativas no son una novedad, pues en diferentes escuelas del país les preocupa el paso de vehículos cerca de los centros educativos.

