Por temor a la COVID-19, vacunación en menores y embarazadas baja a 60% en Chiriquí

Preocupados están las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Chiriquí, ante la baja la cobertura de vacunación en menores de cinco años y mujeres embarazadas desde la llegada de la Covid-19 a Chiriquí, lo que indica el temor que existe en la población.

Marisela Arjona, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización, reconoció que el tema de la Covid-19 ha estado afectando la vida de todos los panameños y el mundo entero.

No obstante, subrayó Arjona, no se puede olvidar que existen otras enfermedades que están amenazando la salud de la población si no son puestas las vacunas correspondientes.

" Señores, prestemos atención a la rubeola, el sarampión, la poliomielitis, esas enfermedades están allí; las otras enfermedades no se han ido de vacaciones están allí, solamente a expensa de que las coberturas de vacunación sigan bajando, como es el caso aquí en Chiriquí”, dijo Arjona.

Precisó que “ la disminución de vacunación en niños menores de cinco y mujeres embarazadas, lastimosamente es debido a la situación que se presenta" por la pandemia.

Arjona explicó que lo ideal es que exista una cobertura de vacunación de 90 a 100%, pero lastimosamente en Chiriquí, solo se registra un 60%, lo que indica que solamente 60 niños de 100 están protegidos. “Los 40 niños restantes no están vacunados y son suceptibles a esas enfermedades que no teníamos vuelvan a resurgir”, subrayó.

Recordó que no se tenía sarampión desde 1995 ni polio desde 1972, pero no quiere decir que han desaparecido. “Están allí pendiente de que la cobertura de vacunación baje”, alertó Arjona.

El Minsa solicita a los padres con niños menores de un año, prestar atención ya que son dos dosis de la vacuna contra la influenza, si solo tiene una, es importante que acuda para que el lactante reciba la segunda dosis.

En tanto, los niños de 10 años deben ser llevados al centro de salud para la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano, tétano, difteria y tosferina o TDAP.

El Minsa dejó claro que existe dosis de vacunas en centro salud, puesto de salud, sub centros, policlínicas, Ulaps, en todos los puestos de la entidad y CSS.