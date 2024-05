Quejas por trato dado a pacientes en hospital de Veraguas

Se incrementan las quejas de pacientes y familiares en contra de algunos médicos, enfermeras y otros funcionarios del hospital regional doctor Luis "Chicho" de Veraguas, sobre presuntos malos tratos a las personas que buscan mejorar condición de su salud en esa dependencia.

Las personas indican que hay la carencia de empatía, relaciones humanas y buen trato al público; por el contrario, reciben groserías y malos modales en la atención de los enfermos, por lo que piden que se le ponga fin a esto que pareciera extenderse.

Ana María López, se comunicó con este medio para quejarse del poco importa de un especialista que atiende en el mencionado centro médico con especialidad en ortopedia.

Según ella el profesional está carente de empatía y relaciones humanas con sus pacientes.

La dama en mención explicó que ella y su madre, viajaron desde la ciudad capital toda la noche hasta el hospital de Veraguas, para una cita programada después de una cirugía hecha hace más de un año y que la paciente se queja de fuertes dolores por unos clavos canulados que tiene en la cadera.

La mujer quejosa manifestó además a este medio, que el ortopeda a la hora de la cita de su mamá para no atenderla, le argumentó que no tenía expediente y que debía reprogramarle otra cita aún cuando su familiar no soporta el dolor.

La queja de los presuntos malos tratos a pacientes y familiares en el hospital doctor Luis" Chicho" Fábrega, en los últimos años se ha ido incrementando, sin embargo, pareciera que está en los directivos caer en oídos sordos, de acuerdo a la señora Ana María López y mucha gente se queja y no se corrige.

López sostuvo que la queja por los motivos antes indicados no es sólo de ella, sino también de muchas personas que ante el temor no se atreven a denunciar lo que ocurre y que han tenido serios problemas con algunos médicos y enfermeras en el hospital regional de Veraguas.

Dijo que pide a las nuevas autoridades que en pocos días entran a gobernar que corrijan estos asuntos y den mejor atención a las personas y manden para sus casas a los que no son empáticos con los pacientes.

Cabe señalar que de manera responsable este medio se comunicó con asesoría legal del hospital de Veraguas, pero sólo se informó que el ortopeda atiende en el "Chicho Fábrega", pero sus directivos están en la Caja de Seguro Social.

