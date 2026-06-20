Realizan las primeras cirugías robóticas en el Hospital Dr. Rafael Hernández de David

La provincia de Chiriquí marcó un hito histórico en materia de medicina pública tras la ejecución de las primeras cirugías robóticas complejas en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., ubicado en la ciudad de David. Durante esta semana, un equipo médico multidisciplinario efectuó de forma exitosa dos intervenciones urológicas asistidas por robot a pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, posicionando a este nosocomio como el segundo centro médico de la Caja de Seguro Social (CSS) en implementar esta tecnología de vanguardia.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, resaltó el impacto que tendrá esta innovación para la población asegurada, detallando que los procedimientos asistidos por plataformas robóticas representan una alternativa quirúrgica mínimamente invasiva. El uso de esta tecnología se traduce en incisiones milimétricas, menor pérdida de sangre, disminución drástica del dolor postoperatorio y una recuperación acelerada de los pacientes operados.

“En algunos casos, un paciente puede regresar a su hogar en menos de 24 horas y reincorporarse en menor tiempo a sus actividades habituales, en comparación con una cirugía abierta que requiere varios días de hospitalización”, argumentó la máxima autoridad de la CSS sobre la eficiencia de los nuevos recursos del hospital de David.

Por su parte, el director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, Dr. Marcos Young, enfatizó el valor de la descentralización médica que aporta este equipamiento en Chiriquí. El funcionario explicó que disponer de estos brazos robóticos en el interior del país evitará de forma definitiva que los pacientes de las provincias occidentales se trasladen hasta la provincia de Panamá para recibir atención de alta gama, logrando paralelamente descongestionar los quirófanos de la Ciudad de la Salud en la capital.

Expansión del programa y la llegada de la telecirugía

Los planes de la CSS contemplan una inserción escalonada del programa. En esta fase inicial, las cirugías robóticas se desarrollarán de forma exclusiva dentro del servicio de Urología; no obstante, las autoridades médicas confirmaron que a mediano plazo se incorporarán de forma progresiva las especialidades de Cirugía General, Coloproctología y Ginecología.

El proceso de implementación integral tomará aproximadamente tres meses. Durante este lapso, cirujanos certificados y personal de enfermería especializada procedentes de la capital acompañarán al equipo de Chiriquí.

Innovación a distancia: Una vez culminada la etapa de acompañamiento técnico, el hospital pondrá en marcha el programa de telecirugía.

Para sostener este avance, la CSS adquirió un total de tres sistemas de cirugía robótica con capacidad para efectuar operaciones a distancia: el primero opera formalmente en la Ciudad de la Salud; el segundo es el instalado recientemente en el Hospital Dr. Rafael Hernández de David; y el tercero será colocado en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré, Herrera, expandiendo el acceso a la medicina del futuro en beneficio de los asegurados de toda la región de Azuero y el interior del país.

