Rectora de la Unachi confirma que el Tribunal de Cuentas cauteló sus bienes y rechaza denuncia por peculado

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas señaló hoy lunes que la medida tomada por el Tribunal de Cuentas de cautelar bienes a su nombre no obedece a casos de malos manejos o actos de corrupción como máxima autoridad de esta casa de estudios superiores en la provincia de Chiriquí.

“Quiero aclarar la información que salió y que deja entre dicho el nombre de la rectora no es correcta, ya que jamás he sido juzgada como persona natural y tampoco como rectora de esta universidad”, afirmó la rectora Bonagas.



Agregó que el procedimiento que se lleva en el Tribunal de Cuentas se debe a una docente, directora de un colegio en la ciudad de David, nombrada permanente en el Ministerio de Educación y que fue nombrada a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiriquí durante la administración anterior a su gestión.



Señala la rectora que hubo una denuncia por este nombramiento en la Controlaría General de la República y luego esta entidad hizo la auditoría en la universidad, lo cual indica que hay una presunta lesión patrimonial a la cual le da seguimiento al Tribunal de Cuentas.



Sin embargo, esto repercute directamente en la docente quien fue la que se ha visto directamente beneficiada por los salarios recibidos desde el año 2012 cuando fue designada a tiempo completo.



La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí señala que este fue un tema que heredó y que no se dio durante su administración, por lo cual se siente tranquila y sus abogados realizan las gestiones sobre este tema legal.



Agregó que pese al proceso que se lleva adelante ella sigue acudiendo a la universidad y realizando su trabajo por la cual fue elegida, ya que el trabajo no se puede detener.



La rectora señala que debido al proceso legal que se adelanta por el Tribunal de Cuentas no puede entrar en más detalles y tampoco mencionar el nombre de la docente, toda vez que hay que ser responsables del debido proceso.

Finalmente señala que no solo a ella se le ha tomado la medida preventiva, si no a otro ex rector y a la profesora que presuntamente pudo haber cometido una lesión patrimonial.