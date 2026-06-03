Renuncia de Etelvina de Bonagas en la UNACHI será efectiva el 8 de junio

Etelvina Medianero de Bonagas presentó, formalmente, su renuncia al cargo como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), mediante una carta dirigida al Consejo General Universitario. La renuncia se hará efectiva partir del 8 de junio de 2026.

En la misiva, señala que los acontecimientos de las últimas semanas han generado preocupación e incertidumbre dentro y fuera del entorno institucional. Ante esta situación, indicó que decidió anteponer el bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria y la continuidad de la gestión.

Medianero de Bonagas destacó que, durante los años que estuvo al frente de la Unachi, procuró desempeñar sus responsabilidades con dedicación, respeto y compromiso con la educación superior panameña, así como con la correcta administración pública.

Asimismo, la rectora expresó su agradecimiento a docentes, estudiantes, administrativos y egresados por el respaldo brindado durante su gestión y por la oportunidad de servir a esta casa de estudios superiores.

Finalmente, manifestó su confianza en que los órganos de gobierno universitario conducirán esta nueva etapa con responsabilidad, respeto a la autonomía universitaria y apego a las normas que rigen la institución.

Esta sería la tercera vez que se da a conocer la renuncia de la Rectora, pero que en una ocasión no fue aceptada por el Consejo General Universitario de Unachi, sin embargo, la Procuraduría de la Administración de Panamá emitió un criterio jurídico en el que establece que los representantes de esta agrupación no tenían la facultad de rechazar la renuncia.

En su pronunciamiento, manifiesta que el Consejo General Universitario no cuenta con facultad legal ni reglamentaria para rechazar la renuncia presentada el 11 de mayo de 2026.