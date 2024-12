Siguen las diferencias en la Alcaldía de Arraiján

Desde que Stefany Peñalba asumió el puesto de alcaldesa del distrito de Arraiján, la Alcaldía ha sido objeto de diferencias entre las nuevas autoridades. Protestas, agresiones e intercambios de palabras han sido la característica de las reuniones del concejo, que parecen no terminar.

Recientemente, miembros del Consejo Municipal del distrito dieron a conocer que rechazan la reducción presupuestaria para las fiestas de fin de año por Día de la Madre y Navidad. Cuestionaron la deuda de $10 millones y solicitaron una auditoria de la Contraloría para aclarar las finanzas.

Representantes de corregimiento expresaron que no están de acuerdo con los "desafueros adoptados" por Peñalba, porque sus comunidades merecen mucho más.

"Debido a los desafueros adoptados por la alcaldesa de Arraiján, con motivo de reducir el presupuetso destinado para fiestas del Día de la Madre por un monto de 6 mil balboas y Navidad por un monto promedio de 6,500 balboas, el cual está aprobado por acuerdo municipal, hemos decidido no aceptar el incumplimiento del presupuesto municipal 2024 para tales actividades. Nuestras comunidades se merecen mucho más de lo que se presupuestó para dichas actividades. Queremos aclarar que los informes de Tesorería reflejan liquidez para afrontar los pagos...", detallaron en un video difundido en redes sociales.

Por su parte, Peñalba, usó su cuenta personal de X para informar a los ciudadanos del distrito que "NO usen la notaría del concejo municipal, porque el dinero recaudado no es ingresado por tesorería, no es reportado y no tiene justificación de su uso. Es decir, si usted va a notariar algún documento, y le cobran $10, ese dinero se lo queda el Secretario del Concejo Municipal".

Peñalba recomendó ir al distrito de La Chorrera donde hay dos notarías, pues "No estamos de acuerdo que dinero público se quede vulgarmente en los bolsillos del Secretario del Concejo Municipal. Saque cuenta: 10 personas hacen un trámite de $20: diariamente $200 que se reparten para ellos".

Así mismo, dio a conocer que en agosto se inició un proceso formal ante el Ministerio Público, presentando cinco denuncias contra el exalcalde de Arraiján y varios miembros de la pasada administración por presunta lesión patrimonial de millones de dólares.