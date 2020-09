Tercer implicado no participó del segundo día de recreación de la masacre de Espinar

En el segundo día de recreación de los hechos ocurridos en el caso de la masacre del búnker en Espinar en Colón, se continúo con la ampliación de los hechos.

Se conoció que el joven conocido como "Niño" o "Niñito", fue llevado al lugar de donde se hizo un recorrido desde el área del balneario, hasta los búnker, donde se dio la masacre.

No obstante, el tercer implicado, "Rey" o "Reycito", no acudió a esta negligencia. Las diligencias iniciaron desde la 8:30 a.m., con el ingreso de varios vehículos, hacia la zona boscosa en el Residencial Espinar, y antes de las 12:00 mediodía se acabó la diligencia.

En la diligencia tampoco hubo acceso a la prensa, a ninguno de los involucrados en este caso. Semanas atrás, en audiencia de adelanto de testimonios, se prohibió a todos los implicados dar cualquier tipo de declaración a los medios, sobre todo lo relacionado al trágico evento.

La comunidad de Valle Verde, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón, fue el pasado lunes, el punto de partida para el primer día de la recreación de hechos, dentro de la investigación que busca esclarecer la "Masacre del Búnker" de Espinar. La diligencia involucró que autoridades e imputados entraran a la zona boscosa en los alrededores del Lago Gatún.

José Moncada, abogado defensor del primer implicado, Miguel Almanza, dejó entrever que el acusado conocido como "Niño" o "Niñito", señaló que él se fue a la trocha, hasta llegar al lago Gatún, donde asegura también fue emboscado.

La primera recreación de la masacre de Espinar en Colón estuvo llena de hermetismo por parte de las autoridades. No se le dio acceso a los medios de comunicación social, que desde temprano llegaron a la comunidad de Valle Verde en el corregimiento de Cristóbal.

Desde horas tempranas, la comunidad de Valle Verde, estuvo repleta de policías y con un retén. Los únicos que podían entrar y salir de la comunidad, eran los residentes. Los medios se tuvieron que ubicar en las afueras de la comunidad, donde se observaba el constante movimiento de los vehículos del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Los tres implicados en la masacre de Espinar son Miguel Ángel Almanza de 18 años de edad, Jean Carlos Hernández de 21 años, conocido como "Niño" y Reynaldo Antonio Cuadra de 25 años, conocido como "Reycito". A estos sospechosos se les imputaron cuatro cargos, los cuales son contra la libertad individual, homicidio agravado, femicidio y robo agravado.

Las víctimas en este trágico caso fueron las jóvenes Leydis Mabel Mariota de 15 años, Yeleny Yesibel Mariota de 16 años, Azucena Martínez de 20 años y Yulissa Montenegro de 25 años, así como los jóvenes Santiago Carvajal de 17 años, Vladimir Garay de 18 años y Edgar Jiménez de 22 años. Los siete asesinados provenían de las comunidades de Valle Verde, Villa del Caribe y Puerto Escondido, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.