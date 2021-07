Todo listo para el 'Best Of Panama' con la catación de café por jueces nacionales

Este fin de semana se inició el proceso de tueste de los lotes de café que participan en el “Best Of Panamá”, mientras que el lunes 5 de julio comenzará la cata nacional que se extenderá hasta el próximo viernes, cuando se darán los resultados obtenidos por cada lote en cada una de sus variedades.



“Con el tueste de las muestras de 169 lotes del mejor café de Panamá, inició el Virtual Best of Panamá (BOP) 2021, organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés)”, confirmó el presidente de esta agrupación, Daniel Peterson.



Las muestras que alcancen las mayores puntuaciones serán sometidas a los paladares de expertos en café de Estados Unidos, Europa, Australia y Asia.



En esta versión número 25 se inscribieron 169 lotes, de los cuales 14,250 libras son de café Geisha y 11,100 libras de café de diversas variedades, que reunieron todos los requisitos para participar en este evento de la caficultura panameña, recalcó Peterson.



Agregó que este año se contará con la participación de 18 jueces nacionales que estarán juzgando el café panameño en 12 laboratorios, nueve de ellos en Boquete, uno en Volcán y el otro en Renacimiento.



Por su parte, el jefe de tueste del BOP, Benito Bermúdez, explicó que esta es una labor sumamente importante, porque se trata de cuidar el trabajo de un año de cada productor, que llevó su lote a la competencia y como tostadores le corresponde dar claridad a ese trabajo, para que los jueces puedan probar el café con todas sus propiedades.



“Cada vez que una libra de café entra al tueste es como una magia, los granos secos comienzan a convertirse en color chocolate de forma progresiva y deja a su paso un aroma de frutas tropicales con esencias florales”, detalló Bermúdez.



Por motivo de la pandemia, los productores panameños se vieron obligados a hacer catas virtuales, mientras que este año se realizará de la misma manera, apoyándose con mucha tecnología que se ha convertido en una gran ventaja para este evento.

