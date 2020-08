Unachi destina dinero recaudado en un diplomado para subsidiar la matrícula de 10 mil estudiantes en el segundo semestre

Al iniciar la crisis nacional por la pandemia en Panamá, la administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), planteo la necesidad de actualizar a los docentes en el manejo de las plataformas educativas virtuales, con la intención de implementar el proceso de enseñanza aprendizaje de la modalidad presencial a la online, por lo que se creó el “Diplomado en educación virtual para la gestión docente”.

La Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la UNACHI informó que los decanos, directores de centros regionales y la dirección de la extensión de Boquete, acordaron asumir de forma voluntaria los cotos de funcionamiento de cada unidad administrativa, para que la partida presupuestaria de este renglón se sume a lo recaudado en el diplomado y así subsidiar la matrícula de los 3 mil 700 estudiantes que no pudieron pagarla en el primer semestre y de los más de 10 mil estudiantes que se inscribirán para el segundo semestre, cumpliendo con el acuerdo del consejo administrativo.

“En la UNACHI, siempre pensamos en el bienestar de nuestros estudiantes que son la razón de ser de nuestra universidad”, manifestó la Rectora.

Más de 700 educadores y administrativos participaron de esta actualización que se realizó a través de las plataformas Moodle y Classroom, donde además de adquirir nuevas competencias en entornos virtuales, reforzaron la auto instrucción y elaboraron actividades académicas estratégicas para no perder de vista los parámetros establecidos en los planes de estudio.

No obstante, pensando en los estudiantes que residen en lugares de difícil acceso y que no tienen el servicio internet, se desarrollaron módulos instructivos para que no pierdan la oportunidad de continuar sus estudios.

La UNACHI es la primera universidad panameña en aprobar un subsidio de matrícula a sus estudiantes. La Rectora en conjunto con las autoridades universitarias, tomaron la decisión de auxiliar a los estudiantes considerando la difícil situación económica que vive la población, producto del cierre de las empresas que ha dejado muchos de los padres de familia de los estudiantes sin empleo, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

“Estamos cumpliendo con la actualización y modernización del proceso de enseñanza aprendizaje en tiempos de pandemia y nos preparamos para implementar la modalidad virtual en programas de educación continua como prosgrados y maestrías en las diferentes especialidades”, dijo.

Sin embargo también estamos haciendo toda gestión posible para que nuestros docentes estén preparados para atender las necesidades de los estudiantes y evitar el contacto social”, puntualizó la Rectora.

El pasado 22 de julio, el Consejo Administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí, aprobó el subsidio de las matrículas del primer semestre del 2020, a 3,500 estudiantes que no han podido cancelar la matrícula debido a la pandemia de coronavirus y evitar la deserción de los estudiantes universitarios.

En su momento, la máxima autoridad de la UNACHI que también se aprobó el pago de las matrículas, laboratorios, plataforma de inglés a todos los estudiantes dela UNACHI, para el Segundo Semestre del 2020.

Para los estudiantes extranjeros que cursan estudios en la universidad se extendió el periodo de pago hasta el mes de enero del próximo año 2021.

