La empresa Veolia Aseo Panamá S.A. expresó formalmente a la administración municipal de La Chorrera su interés en prorrogar el contrato que otorga a esta firma la concesión para la prestación del servicio de aseo en el distrito.

La cláusula séptima de dicho contrato establece que el convenio de exclusividad entre ambas partes concluirá el próximo 17 de mayo de 2027.

Cabe destacar que el contrato original de 2006 fue suscrito inicialmente con la Empresa Metropolitana de Aseo S.A. (EMAS), de capital colombiano; sin embargo, mediante una transacción comercial realizada en 2019, la compañía fue adquirida en su totalidad por el grupo de origen francés Veolia.

La solicitud de prórroga presentada por la empresa se fundamenta bajo los "criterios de planificación institucional, seguridad jurídica y continuidad del servicio público de aseo", con el firme propósito de garantizar que la prestación de estas labores esenciales no sufra ningún tipo de interrupción.

En una nota firmada por el representante legal de Veolia Aseo Panamá S.A., Alejandro Ochola, y remitida directamente al alcalde Eloy Chong, se resalta que el relleno sanitario El Diamante, ubicado en La Chorrera, constituye actualmente el único sitio de disposición final autorizado en Panamá.

Inversiones y estabilidad operativa

Ochola precisa además en el documento que la firma ha realizado inversiones significativas en el desarrollo de infraestructura, incorporación de tecnología, renovación de la flota vehicular, implementación de sistemas de control ambiental y ejecución de operaciones especializadas, además de asumir íntegramente la administración, operación y mantenimiento diario del relleno sanitario.

Según indica la misiva enviada a la alcaldía, la extensión del período contractual busca garantizar la estabilidad del servicio sin generar afectaciones a la población, permitiendo a la vez consolidar y proyectar nuevas inversiones orientadas a la modernización, el reciclaje y la valorización de residuos.

Finalmente, la empresa destaca que la prórroga facilitará mantener la estabilidad laboral del personal local que está vinculado directamente a la operación, al tiempo que preservará el equilibrio económico del acuerdo comercial sin la necesidad de aplicar un incremento en la tasa municipal de aseo.

Detalles Clave de la Solicitud de Prórroga