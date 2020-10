Violencia

Informes del Ministerio de Seguridad Pública señalan que en Panamá circulan 250 mil armas ilegales, que para una población de 4.5 millones de habitantes arroja la alarmante cifra de un arma al margen de la ley por cada 18 personas.

Versión impresa

Ubicación

Y organismos internacionales señalan que Panamá está ubicado justo en el centro de un corredor de tráfico de armas desde Centro y Suramérica, lo que agrava la ya preocupante situación de violencia en el país.

Correctivos

Sin embargo, hay cosas que no están claras sobre la labor del Estado para combatir este flagelo. Sería bueno saber por qué no se ha implementado un plan de trazabilidad y por qué las cuentas sobre armas destruidas no están claras.