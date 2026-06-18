Aprueban licencias a 10 empresas en zonas francas

La Comisión Nacional de Zonas Francas aprobó 10 nuevas licencias para empresas que funcionarán en estás áreas especiales, al igual que se dio luz verde a la creación de una nueva zona franca en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Estas licencias representan una inversión total de $27.4 millones, de los cuales se ha cubierto hasta la fecha poco más de $4.5 millones.

En cuanto a generación de empleos, al momento ya se han aprobado unas 500 plazas de empleo, 186 directas y otras 305 indirectas.

Esta fue la cuarta reunión ordinaria de la comisión y se encargó de presidirla la viceministra de Comercio Exterior encargada, Linda Castillo, en representación del ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó.

Como secretaria técnica actuó Christina D'Anello, directora General de Zonas Francas encargada.

Entre las actividades que desarrollarán las empresas aprobadas, están categorías establecidas en la ley como procesamiento de productos terminados o semielaborados, alquiler de bienes raíces, alta tecnología, servicios y manufactura.

Panamá fue sede del XII Congreso Mundial de Zonas Francas, evento que se celebró del 12 al 14 de mayo pasados.'

105.6

millones de dólares fueron lo que generaron en exportaciones las zonas francas en los primeros cuatro meses del año.

Durante ese evento, hubo una reunión entre el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó y representantes de International Free Zone Authority (IFZA), en la que se exploraron mecanismos para aprovechar el proceso de digitalización que actualmente impulsa la Dirección General de Zonas Francas, junto con el reciente lanzamiento de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (ENESM-PA), que es impulsada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Se hizo con la finalidad de promover el crecimiento de los servicios modernos en la economía panameña y acercar al país a estándares internacionales implementados en mercados líderes como Dubái, Singapur, Estonia y Reino Unido.

Según datos del Mici, el año pasado las zonas francas captaron 203.2 millones de dólares y generaron más de mil empleos.

Por otra parte, un informe reciente detalla que las exportaciones de manufactura desde zonas francas y Panamá Pacífico sumaron $105.6 millones durante los primeros cuatro meses de 2026, con una participación de 9.0% sobre las exportaciones totales de estos regímenes.

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Las reexportaciones desde estos lugares fueron por valor de $1,068 millones.

Las mercancías más comunes que manejan y exportan las zonas francas incluyen electrónica y tecnología, con teléfonos inteligentes, computadoras, electrodomésticos y componentes

En la parte de moda y textil se manejan ropa de marcas internacionales, telas, accesorios y calzado.

Sobre cuidado personal y salud, se manejan medicamentos, equipos médicos, cosméticos y perfumes.

En cuanto a bienes de consumo general, comercializan juguetes, artículos para el hogar, relojes y joyería.