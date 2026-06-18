Caídas de árboles, principal emergencia

Los árboles caídos sobre vías, viviendas y caminos son los casos que más atendió el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) entre los meses de febrero y mayo, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Gobierno.

El mes de febrero fue en el que Sinaproc atendió más situaciones de emergencia, con 165, de los que 25 fueron árboles caídos sobre viviendas y 20 árboles en vías.

En marzo, se registraron 78 hechos de emergencia, de los que 12 fueron árboles caídos sobre viviendas y 7 árboles caídos sobre caminos.

En abril, fueron atendidas 81 emergencias, de las que 14 fueron árboles caídos sobre viviendas y 9 árboles caídos sobre vías.

En el mes de mayo, las emergencias subieron a 133, de las que 16 fueron árboles caídos sobre vías y 14 sobre viviendas.

En total, en solo cuatro meses, Sinaproc tuvo que atender 171 casos de árboles caídos sobre diferentes estructuras, entre los que se incluyen 17 casos que estaban programados, debido al riesgo que representaban.

Precisamente, en las últimas horas se han atendido caídas de árboles en Antón, La Chorrera y en la provincia de Veraguas.

Deslizamientos

Con respecto a deslizamiento de tierras, en el mes de abril se atendieron tres casos y en mayo, los casos subieron a 12.

También, sucedieron desprendimiento de tierras, con tres casos atendidos en febrero y desprendimientos de rocas, que se dieron dos en marzo y uno en el mes de mayo.

Inundaciones

En el periodo en revisión, se atendieron 18 situaciones de inundaciones en viviendas.

Mayo fue el mes en que más se dieron estos casos con 10, seguido de febrero y abril, con cuatro casos en cada mes.

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Sobre naufragios, solo se atendieron dos emergencias presentadas en febrero y mayo.

La recuperación de cuerpos en agua es una de las emergencias que generan atención mediática.

En los cuatro meses, fueron recuperados 16 cuerpos, de los que tres fueron en febrero, cinco en marzo, cuatro en abril y cuatro en mayo.

En este mismo lapso, solo se tuvo que recuperar un cuerpo en tierra, hecho acontecido en el mes de febrero.

Colapsos

Por otra parte, se han reportado 27 colapsos de estructuras en estos meses, de los que 14 fueron en mayo, nueve en febrero, tres en marzo y uno en abril.

Sobre desprendimientos de techos, han sido 34 eventos, siendo febrero el mes en que más se registró este hecho con 25 casos, seguido de marzo, con cinco; y abril y mayo, con dos casos en cada mes.