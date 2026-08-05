Desfile nacional de diablos busca convertirse en patrimonio anual

La Ciudad de Chitré, en Herrera, será escenario principal de una de las expresiones culturales más emblemáticas del país: el Gran Desfile Nacional de Danzas de Diablos, que tendrá su primera edición el próximo 15 de agosto, lo que marcará el inicio de una celebración que aspira a institucionalizarse como patrimonio anual del país.

En su primera versión el desfile, que recorrerá las principales avenidas y culminará en el Parque Unión, tiene a la danza de los diablicos limpios como anfitriona, comentó Christian Torres, productor general del desfile.

La danza anfitriona, que fue por mucho tiempo una de las expresiones insignia de Chitré, lleva más de tres décadas sin practicarse en la ciudad por la ausencia de un relevo generacional, sin embargo, en el desfile tendrá un renacer, dado que desde el año pasado, aseguró Torres, han estado trabajando en un semillero para el rescate de esta manifestación cultural.

Previo al desfile, el viernes 14 de agosto, tendrá lugar el acto inaugural, donde se presentará la danza de los diablicos limpios y se realizará un homenaje a los profesores Bolívar Rodríguez y Francisco Delgado, quienes sostuvieron el legado de tradición de danzas por más de cinco décadas. Además, la banda más reconocida de la ciudad, Los Rabanes, se presentará al final de la noche.

Al día siguiente, partiendo del Parque de la Bandera, a la 1:00 p.m., más de 40 delegaciones de todo el país llenarán las calles de color, música, máscaras y la energía ancestral de las danzas tradicionales.

También se tendrá, en ambas fechas, un mercadito con oferta gastronómica, artesanías e indumentaria de la región.

Origen

Luis Carlos García, que realizó una investigación durante nueve años sobre todas las danzas del país, que presentará en un libro y un documental en 2027, le propuso a Torres y a Mirta Valenzuela hacer un desfile con la temática de diablos y así surgió el Gran Desfile Nacional de Danzas de Diablos (@danzadediablospanama).