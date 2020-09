Alto índice de contagio por VIH en jóvenes de entre 20 y 24 años

Cifras del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud revelan que el grupo de los jóvenes entre los 20 a 24 años es el más afectado y con altos índices de contagio de VIH, cuando antes la población que marcaba ese contagio estaba en el rango de 30 a 34 años.

Para el doctor Orlando Quintero, director de Probidsida, es preocupante cómo esta población tan joven es la que ahora se está infectando más y es más alarmante aún que en el 2019, que de las 172 mujeres embarazadas, el 44% de ellas están infectadas con VIH en edades de 15 y 24 años, y si nos vamos a las embarazadas entre los 15 a 29 años, el 66% de ellas está contagiada con VIH.

Con estas estadísticas, Quintero resaltó que con el levantamiento de las restricciones de movilidad y ante el comportamiento que han tenido las personas de hacer fiestas a escondidas y que ahora puedan salir luego de 6 meses de confinamiento, la situación de contagio de VIH puede incrementar aún más.

Enfatizó que puede haber alrededor de 30 mil personas infectadas que no saben su condición y las cifras siguen aumentando.

"Una pareja que tenía rato de no encontrarse no va necesitar una casa de ocasión o un hotel para eso. Es evidente que va a haber un número alto de relaciones y hay que tener presente que hay mucha gente contagiada del virus y no lo sabe", indicó.

Aunque las cifras de personas con la enfermedad de SIDA han disminuido, ya que el año eran unos 700 a 800 casos, a partir del 2015 se ha dado un descenso y los dos últimos años 2018-2019 ha bajado a 450 casos, prácticamente la mitad de lo que había hace 10 años.

Quintero explicó que han disminuido los casos de enfermos de SIDA porque el tratamiento que se aplica es efectivo y con este logras controlar que las personas no lleguen a etapa SIDA, y con el diagnóstico oportuno se han logrado buenos resultados, más no así con los contagios.'



Cuando a las personas se les detecta el VIH a tiempo y se les da inmediatamente el tratamiento antirretroviral, pueden llegar a tener una carga viral indetectable, lo que quiere decir que el número de virus en la sangre no se detecta y cuando la persona está así, su capacidad de transmitir el virus es casi nula.



Lo ideal es buscar a todas esas personas que están infectadas y no lo saben y darles el tratamiento para que así no infecten a otras personas.



El VIH se encuentra en todos los líquidos orgánicos del ser humano contagiado: sangre, semen, saliva, lágrimas, leche, calostro, orina, secreciones vaginales y líquido preseminal. El contagio se da por medio de contacto con la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna.

Según los informes que revela el Minsa, la epidemia de VIH ha incrementado de 800 casos, que se daban en años anteriores, a tener más de mil casos en los últimos 4 años. En el 2019 se presentaron más de 1,400 casos nuevos.

Destacó que si las personas no toman conciencia del riesgo al contagio, ahora en medio de la pandemia, será mayor.

El que tenga relaciones sexuales con alguien que no sea su pareja, se está exponiendo a contagiarse no solo de VIH, sino de COVID-19 y se puede ir con un combo para su casa.

El doctor mencionó que no podemos evitar que las personas tengan relaciones, pero si como padres, es de suma importancia aconsejar a los hijos sobre todas las enfermedades que se pueden contraer por no cuidarse al tener relaciones sexuales.

Actualmente en medio de esta pandemia es necesario autocuidarse, por lo que si la persona va a tener relaciones que lo haga utilizando la mascarilla para la protección del COVID-19 y el uso del preservativo para protegerse del contagio por VIH y para evitar la infección de una enfermedad de transmisión sexual.