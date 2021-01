Ambientalistas, sector del turismo y científico de Panamá auguran avances hacia una nueva ley de pesca 

Satisfechos, así se sienten las Organizaciones de la sociedad civil ambiental y el sector turismo, junto al sector científico y algunas empresas, luego que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ejerciera el veto parcial al proyecto de ley 131 de Pesca y Acuicultura y lograr, con ello, que se mantengan los avances que permitirán al país contar con una nueva Ley de Pesca que responda a los intereses ambientales, sociales yeconómicos de todos.

Versión impresa

Esta decisión brinda un espacio fundamental a la Asamblea Nacional, através de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y al resto de los Diputados para que puedan reevaluar los planteamientos de losdistintos sectores.

ONG's ambientalistas y el sector científico se mantienen vigilantes y anuentes a participar con aportes ypropuestas para la mejora de la legislación pesquera.

Sin duda es una gran noticia para los océanos, sus recursos y la población en general, aseguran las organizaciones, quienes consideran que juntos tendrán la oportunidad de no desmejorar la protección de los recursos acuáticos de Panamá y contar con una nueva Ley de Pesca equitativa y enérgica ante la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada.

El proyecto de ley 131 tiene aspectos positivos, entre ellos que se reconoce un enfoque ecosistémico, una visión integrada entre el ambiente y los recursos (pesqueros) y cómo manejarlos, aseguran las organizaciones de la sociedad ambiental.

Dentro del proyecto se reconoce "la importancia de los procesos de planificación y la ordenación de las pesquerías", así como regulaciones a la acuicultura y a las especies ornamentales, entre otros.

"Lo más positivo" del proyecto legislativo "es que todos los sectores reconocemos que la pesca en Panamá hoy no es la misma de hace 60 años, y por eso es bueno proyectar el tener una nueva ley en el corto plazo. Sin embargo sí instamos en que el presidente Cortizo pueda revisar y ajustar los aspectos que empañan la ley y que pueden ser solucionados".

VEA TAMBIÉN: A pesar de las restricciones, sorprenden a personas vendiendo y consumiendo licor en balnearios en Chame

El pasado 29 de octubre, por unanimidad fue aprobado en la Asamblea Nacional el proyecto 131 de la ley General de Pesca y Acuicultura, el cual fue discutido y consensuado a nivel nacional con todos los sectores involucrados.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, señaló que Panamá tenía más de 62 años con la misma norma quedandose atrás en la modernizacion del sector pesquero.

«Con esta nueva ley Panamá estará a la vanguardia para adecuar al sector pesquero a la innovación y tecnología y contar con una pesca mucho más responsable y amigable con el ambiente», dijo.