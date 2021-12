Ariana Lyma: “Vivir de apariencias no sirve de nada"

Versión impresa

"Si pudieran estar por un momento en mis zapatos, se darían cuenta, de que vivir de apariencias no sirve de nada", piensa Ariana mientras su cuerpo absorbe un cóctel de medicamentos a través de los portacath, cada tarde de quimioterapia.

De niña su único reto era tomar la sopa de pescado, mientras su abuela agitaba la ramita ‘pica pierna’ que arrancaba de un mirto, y que usaba para persuadirle el paladar; recuerda la arquitecta Ariana Lyma.

Hoy es el destino quien la azota como aquel ‘rejito’, y la obliga a reescribir su historia, a trabajar cada día, y hacer lo necesario para ganar un tiempo más al lado de su familia.

‘Si no es chana, es Juana’, señala la también dirigente política, quien desde el 2015 lucha contra un cáncer que invade sus senos, sus huesos, el hígado, y luego de superar dos matrimonios fallidos y el círculo vicioso de la violencia doméstica.

No se considera una víctima, y más bien habla sin tabúes de ambos temas, comparte su experiencia y espera que, a través de su realidad, las personas comprendan que un diagnóstico de cáncer no es el fin de sus vidas, y la violencia doméstica no conoce de estratos sociales.

Para Ariana, bajar la guardia ante las dificultades no es parte de su personalidad, así como la muerte tampoco está en sus planes, lo cual deja claro en cada entrevista, y en sus redes sociales.

“La vida es muy corta, pero uno no lo sabe hasta que depende de tratamientos para alargarla”, señala Ariana.

En la vida siempre tuvo lo que necesitó económicamente, lo que la llevó a desarrollar una carrera y a participar como estudiante, en uno de los proyectos más importante de estos tiempos, como lo fue la restauración de la Catedral Metropolitana, y tomó parte en las Memorias de los Edificios del Casco Antiguo.

Para la exdirectora de Patrimonio Histórico fueron logros que la llenaron profesionalmente, y aunque no ha dejado de trabajar, incluso desde la cama de los hospitales donde ha estado internada en los últimos años, hoy tiene claro que su único propósito, es vivir lo suficiente para ver crecer a sus dos hijas.

“Hoy me desperté y me quedé mirando a mi hija pequeña que dormía al lado mío, y le pedí a Dios que me concediera más años de vida para que tengan más recuerdos conmigo”, publicó recientemente en sus redes.

Para todos es el deseo obvio de una madre, para Ariana es el motor que la anima a someterse a cada radioterapia, quimioterapia, a enfrentar la debilidad y las secuelas de los medicamentos.

Ella espera poder reclamar buenas calificaciones a sus hijas, verlas graduarse, casarse, y hasta ponerse un piercing, aunque la abuela lo repruebe.

Vivir hasta viejita, más años junto a sus padres, ver crecer a sus hijas, y cumplir todos sus sueños profesionales, son los deseos que ocupan la carta de Ariana al Niño Dios en esta Navidad.

“Si tienes salud, tienes el 50% de tu lado para hacer lo que sueñas o deseas”, indica, Ariana después de dos horas de quimio.

Sin embargo, no es solo voluntad y fe. Conservar su vida tiene un costo económico muy alto. Ariana reconoce el esfuerzo que hace la sociedad y las empresas privadas para la promoción de la prevención del cáncer, pero considera que los Gobiernos tienen que hacer su parte e invertir en salud.

Cuestiona que con tantos recursos, todo un país se atienda en un único hospital, y considera inhumano que una persona tenga viajar seis horas en un bus para hacerse un tratamiento y seis horas más, para regresar a sus hogares.

Ariana reconoce que su realidad no es igual a la del resto de los pacientes de oncología, que se enfrentan a un sistema de Salud colapsado, sin medicamentos, o medicamentos extremadamente costosos. ‘Si no tuviera un seguro, posiblemente yo estaría tres metros bajo tierra”, señala.

Cada quimio le cuesta aproximadamente 10 mil dólares, las cajas de medicamentos están por los 10 mil dólares al mes, y los medicamentos complementarios, están entre los 2 mil y 3 mil dólares. En tanto, el examen genético que lo hacen en Bélgica, está valorado en unos 7 mil dólares, costos que cumbre el seguro que paga desde los 18 años de edad.

“Es tan caro enfermarse en Panamá, que si no tienes el dinero te moriste”, cuestiona la exfuncionaria.

Pero no es el sistema de Salud lo único que requiere un análisis. El sistema de justicia y la atención de los casos de violencia doméstica, también le merecen una buena crítica.

‘Una mujer no merece aguantar ningún tipo de violencia ni física, ni económica, ni psicológica’, señala Ariana. Reconoce que hablar del tema e interponer la denuncia fue difícil, no obstante, fue un paso que servirá de ejemplo para sus hijas.

‘Por más que tú pongas mil denuncias, un papel no te sirve para nada’, la justicia debe ser más fuerte, para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia, concluye.

La justicia debe entender que no es solo el tema de la mujer, el agresor tiene el derecho de recibir una atención para que pueda reintegrarse a la sociedad.

Ariana también ha vivido en carne propia, la violencia política, a pesar de ello, se prepara para aspirar a un cargo en los próximos comicios interno de su partido político.

Hoy me desperté y me quedé mirando a mi hija pequeña que dormía al lado mío y le pedí a Dios que me concediera más años de vida para que ella tenga más recuerdos conmigo. Yo tengo 38 años de estar junto a mi madre. Así que pensé que a ella aún le faltan 32 para alcanzarme..sigue— Ariana Lyma Young (@ariana_lyma) November 24, 2021

