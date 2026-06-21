Asamblea de la OEA en Panamá representa una oportunidad para fortalecer el diálogo y promover consensos

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá recalcó este domingo que la celebración de la la 56.ª Asamblea General de la OEA en el país representa una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo, promover consensos y avanzar en una agenda orientada al desarrollo y al bienestar de los ciudadanos.



En este sentido, la CCIAP resaltó que los desafíos que enfrentan los países de la región son conocidos: impulsar el crecimiento económico, generar más empleo formal, atraer inversión, fortalecer la competitividad y preparar a las sociedades para los cambios tecnológicos que están transformando el mundo. Frente a ellos, la cooperación y el trabajo conjunto resultan más necesarios que nunca.



Además subraya que el diálogo entre el sector privado y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, bajo el lema “Hacia una Agenda de Prosperidad”, ofrece un espacio oportuno para intercambiar ideas y construir alianzas que contribuyan a una región más dinámica, integrada y resiliente.



"Las Américas cuentan con fortalezas significativas: recursos estratégicos, talento humano, capacidad productiva, innovación y una posición privilegiada en las nuevas dinámicas del comercio global. Aprovechar plenamente estas ventajas requiere instituciones sólidas, marcos de confianza, inversión sostenible y una visión compartida de largo plazo", expuso Aurelio Barría, presidente de este gremio.



Para la CCIAP la agenda es clara y pasa por facilitar la inversión y el comercio, fortalecer las cadenas regionales de valor, impulsar la transformación digital, desarrollar infraestructura moderna y crear las condiciones que permitan generar más oportunidades para todos.



Asegura, asimismo, que Panamá tiene mucho que aportar a esta conversación porque la plataforma logística, conectividad y vocación de servicios permiten contribuir al acercamiento entre mercados, personas e iniciativas que promuevan el crecimiento regional.



"La importancia de este encuentro no radica únicamente en el diálogo que genera, sino en su capacidad para impulsar acciones, alianzas y proyectos que fortalezcan la prosperidad compartida de las Américas", resalta.



También comentan: "Este es un momento para construir sobre las coincidencias, fortalecer la cooperación y avanzar juntos hacia una región más competitiva, integrada y próspera".