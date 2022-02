Asamblea Nacional acogió anteproyecto para frenar negociado de los cupos de taxis

Luego de dos años de ser presentado, la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional prohijó, de manera unánime, el anteproyecto de ley que busca terminar con negociado de los cupos de taxis y la actualización de la ley.

Su proponente, la diputada Mayín Correa cuestionó que en Panamá existan dos empresas de extranjeros que manejan el transporte selectivo.

'No sé cómo en un año de pandemia que estábamos todos encerradosesos taxistas vivieron, como pudieron conseguir 40 dólares diarios para pagar al dueño del transporte", señaló Correa.

Para la diputada no puede ser posible que una concesión que le pertenece al Estado se esté utilizando para hacer plata, violando la Constitución y las leyes.

Reiteró que todas las concesiones de servicios públicos son del Estado y es el Estado quien las administra.

La diputada calificó como una extorsión y un acto de corrupción al más alto calibre la venta de cupos hasta en 30 mil dólares cuando solo el Estado devenga 10 dólares, y el resto se los embolsan los comerciantes del transporte.

Es una estafa al sector más humilde de población, insistió. 'He estado dispuesta a interponer una demanda de inconstitucionalidad por el manejo de los cupos de los taxis, porque no le pertenece a ningún particular", advirtió.

"No queremos violentar a los empresarios, se trata de justicia, se trata de poner las cosas en orden en sector del transporte", señaló la diputada Correa.

Uno no puede tener una Ley de transporte público que tiene más de 20 años de existir en un país con cuatro vías, un nuevo sistema de transporte, y que encima se viola.

Indicó que el anteproyecto de Ley ha sido presentado en tres ocasiones ante la Asamblea Nacional entre el 2019 y 2021.

"Si Dios me da salud lo vuelvo a presentar los próximos años, no lo digo como chiste, lo digo seriamente", dijo la diputada del partido Cambio Democrático.

