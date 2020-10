Asintomáticos de COVID-19 podrían presentar muerte súbita si se descuidan

Los asintomáticos de COVID-19 constituyen un dolor de cabeza para los sistemas de salud, destacó la investigadora Sandra López Vergés durante un foro organizado por la Universidad Especializada de las Américas.

En este sentido, la científica del Instituto Conmemorativo Gorgas explicó que por un lado el sentirse bien puede ocasionar que los contagiados descuiden el avance de su enfermedad y por otra parte son una fuente alta de contagio para las demás personas.

Sobre el primer punto, la doctora manifestó que esta situación ha llevado a que se produzcan muertes repentinas en pacientes sanos.

"Es muy importante monitorearse los síntomas aunque no sea alguien con comorbilidad o alto riesgo, porque ha pasado que personas sanas, sin síntomas, de repente tienen una muerte súbita debido a que se les bajó el oxígeno y no lo sintieron. Sí es importante continuar midiéndose el oxígeno, a pesar de que no sienta nada", advirtió López.

Con respecto al otro tema, la viróloga precisó que es fundamental que los asintomáticos se mantengan aislados para no contagiar a más individuos.

"Los asintomáticos tienen un rol muy importante en la transmisión, sobre todo porque se les pide estar aislados y es difícil para ellos entenderlo porque se sienten bien. Son un alto riesgo y se tienen que quedar aislados para proteger a los demás", añadió.

Por otra parte, la profesional de la salud destacó que aunque el período de incubación es de 2 a 14 días, se han presentado casos en los que este lapso ha alcanzado los 27 días.

La científica también se refirió a los retos de comprobar los casos de reinfección. En esta línea dijo que para ello se deben comparar las muestras de las dos ocasiones en las que se manifestó la enfermedad.

"Para demostrar reinfección, lo mejor es comprobar que los virus de cada uno de los momentos son distintos o tienen mutaciones que diferencian el linaje. Eso no lo hemos logrado en Panamá porque las muestras se usan para diagnóstico y no se conservan todas. Las del Gorgas sí se guardan. Si el paciente vino en abril, mayo o junio y regresa en octubre, sí podemos comparar las muestras y determinar sí es una reinfección", puntualizó López.

Agregó que para ser sospechoso de reinfección tiene que haber pasado al menos 30 días entre un test positivo y otro, un tiempo menor podría significar que el virus sigue persistente o se reactivó.