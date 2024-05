Aura Emérita Guerra: Figuras del derecho panameño lamentan su muerte

El Colegio Nacional de Abogados y personalidades ligadas al derecho lamentaron el fallecimiento de la doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Guerra murió el lunes luego de padecer quebrantos de salud. Tenía 94 años.

El CNA la recuerda como una destacada y admirada jurista, que además fue presidenta de este gremio.

Por su parte el profesor Miguel Antonio Bernal señaló que con el deceso de Guerra, el país pierde a una eminente profesional y digna educadora.

Mientras que el abogado Alfredo Vallarino también expresó sus condolencias tras el fallecimiento de Guerra.

"No hay penalista que no lamente esta pérdida y que no reconozca toda la sapiencia y los aportes que hizo a favor del derecho penal", expuso.

Guerra obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, su maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de actualización en Ciencias Penitenciarias en Venezuela y España.

Fue profesora de la UP por más de 25 años en la materia de Derecho Penal y magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Además integró la Asociación de Magistradas y Juezas y fue miembro del Comité de Prevención de la Delincuencia de la Organización de las Naciones Unidas como representante de América latina en el Ecosur.

Publicó innumerables monografías, artículos y ensayos en diferentes revistas y medios nacionales e internacionales.



