Bicentenario histórico: Brasil donará a Panamá las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826

En el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, el canciller de la República, Javier Martínez Acha, detalló la intensa agenda diplomática que posiciona a Panamá como el epicentro político de la región esta semana. Además, destacó el histórico gesto de cooperación por parte del Gobierno de Brasil, que donará los originales de las actas del congreso.

El jefe de la diplomacia panameña calificó como "uno de los gestos más importantes" de este encuentro la donación formal, por parte del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de los documentos originales de las actas del Congreso Anfictiónico a Panamá.

El acto protocolar se llevará a cabo en la emblemática Sala Capitular, un traspaso que el canciller agradeció "eternamente" como una muestra del excelente estado de las relaciones bilaterales.

La jornada, que inició con la tradicional ofrenda floral, contempla una reunión privada entre el presidente, José Raúl Mulino, y los jefes de Estado y delegados internacionales. En esta cita se abordarán temas de la agenda regional, tales como seguridad, geopolítica y cooperación.

Hasta el momento, han llegado los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, así como del vicepresidente de El Salvador. Asimismo, se espera el arribo en las próximas horas de la vicepresidenta de Ecuador y del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Es una agenda muy amplia. "Tras el almuerzo con los jefes de Gobierno y sus representantes, la tarde culminará con la inauguración de la 56.ª reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá", explicó Martínez Acha, quien prefirió no adelantar detalles de la declaración conjunta que harán los mandatarios y jefes diplomaticos, señalando que las iniciativas y anuncios corresponden directamente al presidente Mulino.

Al ser consultado sobre el panorama político en el país vecino tras los recientes comicios, el canciller panameño se mostró respetuoso de los procesos democráticos.

"Son unas elecciones cerradas, así es la democracia: gana el que tiene más votos y hay que respetar el resultado", puntualizó Martínez Acha, reafirmando el optimismo del Gobierno panameño de mantener y fortalecer la buena relación bilateral, tal como se ha venido desarrollando con la administración de Gustavo Petro.