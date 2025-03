Camacho: 'Se había dicho que los retenes iban a desaparecer y siguen siendo una nota cotidiana'

Los retenes pueden resultar incómodos debido al ya pesado tráfico que hay en las vías del país. De hecho, existen algunos con ubicaciones tan ilógicas, que han llevado a que las unidades responsables sean remitidas a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que han tenido que tomar este tipo de medidas con algunas unidades.

"Hay retenes que yo mismo he visto, personalmente, y he llevado la gente a la DRP, para que tomen su respectiva medida disciplinaria, en casos donde el retén no debería estar", comentó Fernández, tras ser consultado por el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho.

Camacho cuestionó que al inicio de la nueva administración se dijo que los retenes iban a desaparecer, pero siguen siendo una situación cotidiana.

"Un amigo, que estuvo dos horas en un retén, me dijo que la policía y los estamentos de seguridad tienen que entender que ningún delincuente estará dos horas metido en uno porque si lo hay buscará la forma de evadirlo”, dijo.

De acuerdo con Camacho, los retenes no son la mejor herramienta para sacar de circulación a los delincuentes.

Fernández, en tanto, expuso que en algunos casos no se puede vociferar el lugar por temas de inteligencia.

“Trataremos de que este año los retenes tengan un sentido. Estamos trabajando con los jefes de zona para que los retenes no sean un tema de cumplir estadísticas, sino de lógica y sentido común”, añadió.