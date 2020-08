Casos activos de COVID-19, en Panamá, representan el 28% del total de 83,754 pacientes diagnosticados positivos

Actualmente, Panamá cuenta con 23,653 casos activos de COVID-19, lo que representa el 28% de los 83,754 casos registrados, mientras que los pacientes recuperados representan el 70% es decir 58,274 personas.

Los casos activos, son los que se descubren recientemente y están en ese período de 14 días esperando que se les pase la enfermedad aunque muchos están asintomáticos.

Desde el 9 de marzo que se detectó el primer caso a la fecha se han realizado 282,232 pruebas. Ayer se hizo el mayor número de pruebas desde que inició la pandemia con 5,843 pruebas.

Para Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud, hay una gran parte de la población sobre todo en los lugares donde se están haciendo las pruebas, que está infectada, pero esto no se traduce al resto del país, ya que las pruebas se están realizado en lugares mayormente infectados.

Señaló que en el momento en el que se hagan pruebas bien segmentadas, en cada provincia, se verá que el número de casos va a bajar, porque se van hacer pruebas en lugares donde no hay tanta infección.

A la fecha está logrando el objetivo que se estaba persiguiendo, destacó que Francisco Sánchez Cárdenas, tener la capacidad de disminuir los casos, tener más camas hospitalarias, tener un mejor RT e ir abriendo poco a poco la economía.

“Podemos decir que la curva está bajando, pero esto no quiere decir que debemos bajar la guardia, al contrario ahora es el momento en que la población actué siguiendo las directrices de tres cosas sencillas que son: el constante lavado de mano, el uso correcto de la mascarilla y mantener el distanciamientos físico, y esto es necesario ahora con mayor intensidad” aseguró Sánchez Cárdenas.

Resaltó que si la población hace eso, poco a poco se puede ir abriendo toda la economía, por lo que ahora depende de la población, porque ya se tienen más camas, se están haciendo más pruebas, hay mejor capacidad de en la sala de cuidados intensivos y se cuenta con una población altamente contagiada. Si la población no toma las medidas necesarias esto puede volver a explotar.

El médico detalló que los pacientes hospitalizados han disminuido muy levemente y espera que a fin de mes si bajen sustancialmente. “Porque en estadísticas y epidemiología cuando ves que la curva empieza a bajar, si no ocurre un exabrupto ahora con las aperturas que estamos haciendo, el comportamiento debe seguir bajando pero es lento” dijo.

“Esperaba que a finales de agosto tuviéramos los números más o menos parecidos a los que teníamos a inicios del mes de junio y creo que va por ese camino, están disminuyendo los muertos, están disminuyendo los contagios y están disminuyendo los casos hospitalizados”, precisó.

Panamá es uno de los países que tiene la mayor concentración por mayor cantidad de habitantes de contagiados, pero el camino epidemiológico nos va diciendo que vamos por buen camino.

“En epidemiología si de 10 personas 9 hacen lo que se debe hacer para protegerse, no vale nada si uno no lo hace, con uno que no lo haga se daña el resto de la sociedad”, dijo en cuanto al tema de cumplir con la cuarentena.

Destacó que si en Panamá las personas tuvieran disciplina de seguir las medidas de seguridad como se debe, y cada uno se cuidara los contagios no serían tantos, y dio como ejemplo a Uruguay, donde no hubo necesidad de hacer ninguna cuarentena drástica y con la cultura la además de la disciplina de la gente lograron controlar la pandemia.

Compartimos la actualización de datos sobre #COVID19 en nuestro país.

Compartimos la actualización de datos sobre #COVID19 en nuestro país.

Miércoles 19 de agosto de 2020.

