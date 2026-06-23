Centroequipos, S.A. construirá dormitorios de estudiantes en la UTP

La empresa Centroequipos, S.A., se adjudicó la construcción de dormitorios para estudiantes en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), una obra que impulsa el Gobierno Nacional. De siete empresas participantes, solo fue evaluada una, mientras que las otras no cumplieron.

La compañía presentó una propuesta de $24.5 millones por la construcción de los apartamentos y $1.7 millones por el mantenimiento de los terrenos, los cuales sumados a los impuestos da un total de $28 millones.

Fueron siete empresas que participaron en el acto público, cuyo resultado sale luego de dos reclamos presentados y tres informes de la comisión verificadora.

No obstante, solo el consorcio que conformó Centroequipos cumplió con los requerimientos solicitados, por lo que fue el único evaluado con un puntaje de 96.5.'



La Universidad Tecnológica nació dentro de la Universidad de Panamá, donde funcionó como Instituto Politécnico hasta que en 1981 se da el paso hacia la universidad que es hoy.



De estar ubicada dentro el Campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá, la UTP también consigue terrenos en Tocumen, los que actualmente mantiene.



La UTP consigue terrenos en Betania, donde construye su Campus Central que hoy cuenta con 10 edificaciones.



En dos años estarán listos los dormitorios para los estudiantes de ingresos limitados.

La decisión de la UTP puede ser objeto de un recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación.

Proyecto

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Los dormitorios de la universidad oficial constarán de dos torres de ocho plantas, una para hombres y otra para mujeres, que se ubicarán en el Campus Central Víctor Levi Sasso, colindante con las avenidas Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y Centenario.

Contará con capacidad para 266 estudiantes y dispondrá de espacios como lavandería, comedor, sala de estudio, sala de cómputo, gimnasio y sala de entretenimiento en una superficie de casi una hectárea.

El plazo de entrega de los trabajos de la Fase I, que incluye diseño, construcción y equipamiento será de 540 días calendario, contados a partir de la orden de proceder.

Adicionalmente, se establece un periodo de tres años, destinado a la Fase II, que consiste en el mantenimiento de los sistemas instalados, como parte de los dormitorios.

Alternativa

Los fondos para estos proyectos provienen del presupuesto originalmente destinado a la Ciudad Universitaria, una promesa de campaña que finalmente no se concretó.

El gobierno optó, ante lo que consideró como falta de apoyo de la Universidad de Panamá (UP), por construir dormitorios en la UTP, tanto en su sede central, como en centros regionales.

La UP se opuso a deshacerse de su Campus Central, Octavio Méndez Pereira, y 11 de marzo de 2025, el Consejo General Universitario aprobó designarlo como un patrimonio inalienable e intransferible.

Centros Regionales

En el caso de Bocas del Toro, a finales de agosto del año pasado, se adjudicó el proyecto a Constructora Con Futuro, S.A. por $1.3 millones.

Sobre los otros centros regionales con que cuenta la UTP, todavía no han sido convocados los actos de licitación.