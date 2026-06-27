Ciudadanos aprovechan la feria de salud "CSS en tu Comunidad" en el Parque Porras

Con una amplia participación ciudadana, la Caja de Seguro Social (CSS) desarrolló este sábado 27 de junio la feria "CSS en tu Comunidad" en el Parque Porras, acercando servicios médicos preventivos y orientación sobre prestaciones económicas a residentes del corregimiento de Calidonia y sectores aledaños.

Durante la jornada, un equipo multidisciplinario brindó atención gratuita a la población mediante los siguientes servicios:

Toma de presión arterial.

Medición de glicemia.

Vacunación.

Control de peso y talla.

Charlas de nutrición.

Orientación odontológica.

Atención en fonoaudiología.

Actividades físicas.

Pruebas gratuitas de VIH.

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La directora nacional de los Servicios de Salud de la CSS, Dra. Marlin Cedeño Vergara, destacó que estas ferias forman parte de la estrategia institucional para acercar los servicios a las comunidades y fortalecer la prevención como eje fundamental para mejorar la calidad de vida de la población.

Con este tipo de iniciativa, la CSS reafirma su compromiso de facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud y a la información sobre los beneficios que ofrece la institución, contribuyendo al bienestar de la ciudadanía.